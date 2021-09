Star Wars : Visions se dirige vers Disney Plus

Les mondes de l’anime et de Star Wars sont sur le point d’entrer en collision dans une nouvelle série d’anthologies, Star Wars: Visions, qui sera diffusée sur Disney Plus plus tard ce mois-ci.

Avec des studios d’animation japonais légendaires explorant des mondes et des personnages emblématiques, Star Wars: Visions promet d’être une sortie majeure pour le streamer Disney.

Alors, lisez la suite pour tout ce que nous savons sur la série jusqu’à présent, de qui est impliqué à quand et où la regarder aux rumeurs et aux œufs de Pâques, et plus encore.

Si vous n’avez pas déjà Disney Plus, vous pouvez vous inscrire en appuyant sur le bouton ci-dessous pour regarder Star Wars: Visions lors de sa première.

Qu’est-ce que Star Wars : Visions ?

Star Wars : Visions est une série de courts métrages animés, et chacun raconte sa propre histoire dans un style d’animation unique. Ce qui les unit, c’est qu’ils se déroulent dans l’univers de Star Wars. Et ce sont tous des anime japonais.

Quelques descriptions d’épisodes ont donné une idée de ce à quoi s’attendre, y compris des thèmes et des images familiers.

Les motifs jumeaux et maître/padawan des films apparaîtront respectivement dans les courts métrages The Twins et The Elder. Le premier mettra en vedette un frère et une sœur nés du côté obscur, le frère cherchant à sauver sa sœur de ses manières Sith. Dans T0-B1, un droïde rêve d’être un Jedi. Et tout au long, les personnages luttent pour maintenir leur honneur et faire le bien dans la galaxie dans le combat sans fin contre le côté obscur.

Vous pouvez voir dans la bande-annonce que plusieurs des courts métrages s’inspirent fortement des westerns ainsi que des films d’Akira Kurosawa, comme Yojimbo et The Hidden Fortress.

George Lucas s’est inspiré de westerns et de The Hidden Fortress lorsqu’il travaillait sur l’original Star Wars, et s’est inspiré d’une grande partie de l’histoire japonaise tout en développant l’iconographie familière de Star Wars. Donc, c’est vraiment un match fait au paradis.

Quand et où puis-je regarder Star Wars : Visions ?

Star Wars : Visions sera diffusé exclusivement sur Disney Plus à partir du 22 septembre.

De plus, une quatrième série Star Wars, The Book of Bobba Fett, est prévue pour une sortie en décembre 2021 sur Disney Plus.

Quels sont les studios d’animation concernés ?

Contrairement à la précédente série d’anthologies animées de Disney What If…?, Star Wars: Visions n’aura pas un seul style visuel à travers les épisodes.

Au lieu de cela, Disney et Lucasfilm ont engagé des studios d’animation japonais pour créer leurs propres histoires de Star Wars dans leurs styles de signature. Cela signifie que les histoires ont été écrites en interne dans chaque studio et que l’animation a été conçue en conséquence.

Les sept studios et les courts métrages qu’ils ont produits sont les suivants :

Kamikaze Douga : The Duel Geno Studio (Twin Engine) : Lop & Ochō Studio Colorido (Twin Engine) : Tatooine Rhapsody Trigger : The Twins and The Elder Kinema Citrus : The Village Bride Science Saru : Akakiri et T0-B1 Production IG : The Ninth Jedi

Qui exprime les personnages de Star Wars : Visions ?

Star Wars: Visions possède une impressionnante distribution d’acteurs vocaux pour la version japonaise et la version anglaise.

Japonais

La version japonaise mettra en vedette les doubleurs suivants, organisés par court métrage :

Le duel : Masaki Terasoma (Ronin), Akeno Watanabe (chef des bandits) et Yūko Sanpei (chef du village) Tatooine Rhapsody : Hiroyuki Yoshino (Jay), Kōsuke Gotō (Geezer), Akio Kaneda (Boba Fett), Masayo Fujita (K- 344), et Anri Katsu (Lan) Les jumelles : Junya Enoki (Karre), Ryoko Shiraishi (Am) et TokuyoshiKawashima (B-20N) La mariée du village : Asami Seto (F), Megumi Han (Haru), Yūma Uchida ( Asu), Takaya Kamikawa (Vaan), Yoshimitsu Shimoyama (Izuma) et Mariya Ise (Saku) Le Neuvième Jedi : Chinatsu Akasaki (Kara), Tetsuo Kanao (Juro), Shin-ichiro Miki (Zhima), Hiromu Mineta (Ethan) , Kazuya Nakai (Roden), Akio Ōtsuka, (Narrateur) et Daisuke Hirakawa (Hen Jin) T0-B1 : Masako Nozawa (T0-B1) et Tsutomu Isobe (Mitaka) L’Ancien : Takaya Hashi (Tajin), Kenichi Ogata (L’Ancien), et Yuichi Nakamura (Dan) Lop & Ochō : Seiran Kobayashi (Lop), Risa Shimizu (Ocho), Tadahisa Fujimura (Yasaburo) et Taisuke Nakano (Officier impérial) Akakiri : Yū Miyazaki (Tsubaki), Lynn ( Misa), Chō (Senshuu), Wataru Takagi (K amahachi) et Yukari Nozawa (Masago)

Anglais

La version anglaise mettra en vedette les doubleurs suivants, organisés par court métrage (regardez la bande-annonce en anglais ici) :

Le duel : Brian Tee (Ronin), Lucy Liu (chef des bandits) et Jaden Waldman (chef du village) Tatooine Rhapsody : Joseph Gordon-Levitt (Jay), Bobby Moynihan (Geezer), Temuera Morrison (Boba Fett), Shelby Young ( K-344), et Marc Thompson (Lan) Les jumeaux : Neil Patrick Harris (Karre), Alison Brie (Am) et Jonathan Lipow (B-20N) La mariée du village : Karen Fukuhara (F), Nichole Sakura (Haru) , Christopher Sean (Asu), Cary-Hiroyuki Tagawa (Valco), Andrew Kishino (Izuma) et Stephanie Sheh (Saku) Le Neuvième Jedi : Kimiko Glenn (Kara), Andrew Kishino (Juro), Simu Liu (Zhima), Masi Oka (Ethan), Greg Chun (Roden), Neil Kaplan (Narrateur) et Michael Sinterniklaas (Hen Jin) T0-B1 : Jaden Waldman (T0-B1) et Kyle Chandler (Mitaka) The Elder : David Harbour (Tajin) , Jordan Fisher (Dan) et James Hong (The Elder) Lop & Ochō : Anna Cathcart (Lop), Hiromi Dames (Ocho), Paul Nakauchi (Yasaburo) et Kyle McCarley (Imperial Officer) Akakiri : Henry Golding (Tsubaki) , Jamie Chung (Misa), George Takei (Senshuu), Keo ne Young (Kamahachi) et Lorraine Toussaint (Masago)

Où s’intègre-t-il dans le canon de Star Wars ?

L’« univers étendu » de Star Wars est énorme. Il comprend la trilogie cinématographique originale, les trilogies préquelles et séquelles, les romans et bandes dessinées et les jeux vidéo.

Et le canon est devenu encore plus compliqué lorsque Disney a acheté Lucasfilm en 2012. En 2014, la société a formé un “groupe d’histoire” pour superviser le développement des films Star Wars et d’autres propriétés et pour maintenir un degré de cohérence entre les titres. Cela signifiait que de nombreuses parties de l’univers élargi ont été retirées de la continuité plus large, rebaptisées “Star Wars Legends”.

Le canon officiel approuvé par Disney comprend désormais les neuf longs métrages principaux, certains des films et séries The Clone Wars, ainsi que des livres et des jeux produits principalement après l’acquisition de Disney.

Alors, où s’inscrit Star Wars : Visions ?

Le canon de Star Wars peut être délicat et Disney ne nous donne aucune réponse claire sur Star Wars: Visions.

Selon le producteur exécutif James Waugh, les studios impliqués n’avaient pas à fonctionner dans les délais ou la chronologie établis de Star Wars. “Nous voulions vraiment donner à ces créateurs une large place créative pour explorer tout le potentiel imaginatif de la galaxie Star Wars à travers l’objectif unique de l’anime”, a-t-il déclaré à l’Anime Expo 2021.

Mais cela signifie-t-il que ces shorts ne sont pas canon ? Eh bien, peut-être. Disney n’a pas clarifié, et c’est probablement intentionnel. Nous pouvons très bien voir des éléments de ces histoires apparaître ailleurs dans l’univers étendu de Star Wars. Ou peut-être que nous ne le ferons pas. La bonne nouvelle est que l’objectif principal ici semble avoir été de raconter de belles histoires avant tout.

À quoi s’attendre de Star Wars: Visions

En plus de quelques brefs résumés, Disney n’a pas trop révélé les épisodes individuels.

Mais la bande-annonce nous donne quelques aperçus du contenu emblématique de Star Wars. Voici une brève liste de ceux qui se démarquent, ainsi que des informations glanées à partir de déclarations et d’interviews :

Il semble qu’un personnage Jedi ou sensible à la Force arrêtera un éclair de blaster dans les airs, comme Kylo Ren l’a fait dans Star Wars: The Force Awakens. Il s’agissait d’une utilisation dramatique de la Force qui s’est étendue sur la déviation du blaster des films Star Wars précédents. Cela peut signaler un engagement général avec les films les plus récents. Boba Fett et Jabba le Hutt feront des apparitions dans l’un des courts métrages. Fett et son célèbre navire Slave I peuvent être brièvement vus dans la bande-annonce. Nous voyons à quoi ressemble le stade de podracing sur la planète Tatooine de Star Wars: The Phantom Menace. C’est probablement le lieu du concert rock ou de l’opéra rock qui sera présenté dans Tatooine Rhapsody.

Mais à part les personnages et les décors familiers de Star Wars, la bande-annonce de la série nous montre à quoi ressemblent des personnages et des scénarios entièrement nouveaux. Mais même avec des styles d’animation très différents des différents studios, ces histoires ont toutes l’air distinctement de s’intégrer dans le mythe de Star Wars.

C’est ce que nous savons de Star Wars: Visions jusqu’à présent.

Vous pouvez le vérifier en septembre sur Disney Plus.