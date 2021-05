Starbase Crypto: STAR Coin Rockets après Musk montre un signe Starbase sans rapport

Si ce matin prouve quelque chose, c’est qu’Elon Musk est plus monolithique dans le monde de la cryptographie que nous n’aurions jamais cru possible. Un simple tweet, sans texte et une seule photo, a par inadvertance fait monter en flèche un altcoin. Le coup de pouce était sûrement involontaire, mais montre à quel point les gens sont prêts à jeter de l’argent à quelque chose que Musk dit.

Une photo: un film sombre et brumeux de 5 heures du matin avec un SpaceX fusée au loin. Au premier plan, un grand panneau à LED, indiquant «STARBASE».

Musk montrait manifestement avec enthousiasme le projet de son entreprise. Le site de lancement de Starbase, le long de la côte du Golfe au Texas, est une installation de test pour les fusées SpaceX. Cependant, Musk a clairement exprimé ses ambitions de faire de l’installation quelque chose de plus grand. Il veut faire de Starbase une ville pour les ingénieurs, techniciens et autres personnels de SpaceX.

Indépendamment de ce que vous pensez du projet, le tweet est clairement un message d’un Musk excité qui voulait que ses abonnés se rallient autour de sa grande vision.

Starbase Crypto obtient une pompe involontaire

Cependant, de nombreux investisseurs l’ont pris comme autre chose. Peut-être que les fans enragés de Musk ont ​​oublié le projet SpaceX, ou peut-être qu’ils voulaient exécuter une sorte de campagne promotionnelle pour cela. Il y avait probablement des investisseurs des deux mentalités derrière le pompage d’un Starbase (CCC:STAR-USD) crypto après le tweet de Musk.

Starbase la crypto est entièrement distincte de Starbase, au Texas. La crypto est un Ethereum (CCC:ETH-USD) avec des fonctionnalités assez omniprésentes. Il fournit des mises à jour assez fréquentes à ses investisseurs via Twitter, mais le tweet Musk a évidemment suscité quelque chose. Starbase a tweeté huit fois ce mois-ci, et la moitié d’entre eux l’ont été ce matin au milieu du boom alimenté par Musk.

Le tweet Starbase de Musk montre à quel point le milliardaire a une influence sur le monde de la cryptographie. S’il peut provoquer des gains exponentiels pour une crypto dont il ignorait probablement même l’existence, il a sans aucun doute plus de pouvoir que quiconque pour influer sur les prix de la cryptographie.

STAR passe d’une fraction de cent aux petites heures du matin à un jeton de 6 centimes avant midi. Ces développeurs feraient mieux de dépenser de l’argent sur certains produits dérivés de SpaceX en guise de «merci».

