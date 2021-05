Starbase d’Elon Musk: 6 choses que nous savons sur la plage de Boca Chica, au Texas et le site SpaceX

À la manière d’un milliardaire excentrique, Elon Musk veut construire sa propre utopie. le SpaceX Le chef porte ses opérations à un nouveau niveau, plantant son drapeau sur la côte du Texas et tentant de créer sa propre colonie spatiale. Que vous le croyiez ou non, Starbase d’Elon Musk semble se rapprocher de plus en plus de la réalité alors qu’il continue de frapper son pas créatif.

Musk a fait ses preuves pour annoncer ses idées folles, et certaines se concrétisent tandis que d’autres ne le font pas. Le sien Entreprise ennuyeuse tunnel: pas le projet le plus réussi. Mais lancer une super-voiture électrique dans l’espace? D’une manière ou d’une autre, c’est arrivé. Qu’est-ce qu’une nouvelle ville dans le Texas rural pour un gars qui a arbitrairement lancé sa propre ligne de lance-flammes?

Le projet de Starbase, au Texas, est ambitieux et étrangement plausible. Voici ce que nous savons jusqu’à présent:

Ce qu’il faut savoir sur Starbase d’Elon Musk

Le plan pour Musk est de construire la ville de Boca Chica Beach, au Texas. Le village côtier abrite déjà l’installation d’essais de fusées de SpaceX. Le Dallas Morning News a récemment rendu compte du projet de Musk. Ils notent que l’idée est une entreprise de longue date, citant Hershey, en Pennsylvanie, comme un exemple de réussite et des villes comme Smeltertown, au Texas, comme un échec. Le média s’est assuré de documenter la nature prédatrice des villes de l’entreprise et la facilité avec laquelle il est facile de maîtriser toutes les facettes de la vie d’un employé lorsque son entreprise possède la maison dans laquelle il vit et les entreprises environnantes. Indépendamment des avertissements historiques, Musk continue de progresser. Il a annoncé en mars qu’il ferait un don de 30 millions de dollars à la région de Brownsville, au Texas, afin de lancer le projet. De ce montant, 20 millions de dollars iront aux écoles du comté. Les 10 millions de dollars restants serviront à revitaliser le centre-ville de Brownsville. Il encourage les gens à déménager au Texas maintenant. Grâce à Twitter, Musk prétend que Starbase, au Texas, verra des milliers de résidents d’ici quelques années. Il dit qu’il envisage d’embaucher une légion de nouveaux ingénieurs, techniciens et autres rôles spécialisés. Musk était là ce matin, montrant l’entrée de l’installation et la ville spatiale proposée. L’image a également envoyé par inadvertance une crypto-monnaie sans rapport, qui porte le même nom, en plein essor.

