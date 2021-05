Starbreeze confiant que cela se poursuivra au-delà de Payday 3

Le PDG de la société de jeux suédoise Starbreeze Tobias Sjögren (photo) a déclaré qu’il était “très certain” que la société persistera au-delà de Payday 3.

S’adressant à GamesIndustry.biz, il a été demandé à l’exécutif si le prochain tireur de crime pouvait être considéré comme un moment décisif pour la société, étant donné à quel point elle parie sur ce titre.

“Dans la simplicité, c’est, bien sûr, correct”, a déclaré Sjögren.

“Mais nous sommes très sûrs de nos capacités, donc nous n’allons pas nous arrêter avec Payday 3. Il y aura certainement plus de jeux venant de notre société – exactement quoi et quand, ce n’est pas encore décidé.”

Starbreeze est entré en administration fin 2018, avant d’émerger 12 mois plus tard. En 2019, l’entreprise a commencé à travailler sur d’autres extensions et a payé le DLC pour son succès 2013 Payday 2, ce qui a contribué à améliorer la situation financière de l’entreprise.

“Cela a très bien fonctionné pour nous”, a déclaré Sjögren.

«Avant que le coronavirus ne frappe vraiment, nous constations déjà une forte augmentation du nombre de joueurs pour Payday 2 et il était vraiment encourageant de voir le jeu mieux performer que depuis de nombreuses années. Au cours de la dernière année, nous avons fait des chiffres qui rivalisent avec le premier. quelques années de jeu, ce qui est fantastique. “

En octobre 2019, Starbreeze a évalué l’IP Payday à 162,3 millions de dollars.

Sjögren était auparavant PDG par intérim de Starbreeze, mais a été promu au poste le plus élevé en mars de cette année.

