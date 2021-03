Starbreeze nomme Tobias Sjögren PDG permanent

Tobias Sjögren (photo) a été nommé PDG permanent de la société de jeux suédoise Starbreeze.

Dans un communiqué, le conseil d’administration de la société a annoncé la promotion, qui fait suite à son accession au poste de PDG par intérim en octobre de l’année dernière.

«Tobias a fait un travail fantastique depuis qu’il a rejoint en tant que PDG par intérim à bref délai et a rapidement obtenu un accord de coédition pour Payday 3, ce qui est une étape importante dans la poursuite de la transformation de Starbreeze en une société encore plus performante axée sur la propriété intellectuelle», président a déclaré Torgny Hellström.

«En même temps, il a mis en place une structure et une organisation dans l’entreprise pour mieux affronter l’avenir et le Conseil est convaincu qu’il est la bonne personne pour diriger notre équipe talentueuse alors que nous entrons dans une nouvelle phase passionnante pour l’entreprise. De plus pour faire de Payday 3 un jeu de classe mondiale, Tobias a également pour mission de développer encore plus l’IP Payday et d’explorer les possibilités d’ajouter de nouvelles IP: s à notre portefeuille. «

Sjögren a ajouté: « Je suis impatient de continuer à travailler avec tous les talents fantastiques de l’entreprise tout en développant et en gérant les affaires quotidiennes. Starbreeze est dans une position très excitante, PAYDAY 2 se développe bien et avec un accord de coédition pour Payday 3 en place, nous consolidons davantage notre position de force dans les jeux coopératifs de tir à la première personne. «

Cette nouvelle fait suite à la conclusion d’un accord d’édition par Starbreeze pour le prochain Payday 3. La société s’est associée à Koch Media – appartenant à la société suédoise Embracer Group – pour publier le titre avec une date de lancement en 2023.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72041/starbreeze-makes-tobias-sjgren-permanent-ceo/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));