Starbreeze signe un contrat d’édition Payday 3 avec Koch Media

La société de jeux suédoise Starbreeze a conclu un accord d’édition avec Koch Media pour son prochain Payday 3.

La société a révélé la nouvelle sur son site Web, affirmant que le titre allait utiliser un modèle commercial basé sur les services. Payday 3 devrait être lancé à la fois sur PC et sur consoles en 2023.

«Nous sommes ravis d’annoncer cet accord de coédition exclusif à long terme sur Payday 3 avec Koch Media, qui partage notre passion pour la franchise Payday et le modèle des« jeux en tant que service »», a déclaré le PDG par intérim de Starbreeze, Tobias Sjögren.

« En plus de garantir la poursuite du développement, cet accord garantit la publication mondiale de Payday 3 ainsi que les efforts de marketing tout au long du cycle de vie du jeu. Nous disposons désormais d’une base solide pour un lancement réussi de Payday 3. »

Klemens Kundratitz, directeur de Koch Media, a ajouté: «Nous sommes ravis d’accueillir Starbreeze en tant que nouveau partenaire pour notre activité d’édition mondiale. PAYDAY 3 s’annonce comme un jeu incroyable. Sur la base de ce que nous avons déjà vu, PAYDAY 3 va propulser la franchise vers de nouveaux sommets et ravira les fans de Payday ainsi que les nouveaux publics avec un gameplay multijoueur innovant. «

Starbreeze tente depuis un certain temps de trouver un éditeur pour Payday 3. L’année dernière, la société a déclaré que la pandémie de coronavirus avait eu un impact sur les discussions qu’elle avait avec des partenaires potentiels. La société de jeux suédoise a connu quelques années troublantes, entrant dans l’administration à la fin de 2018 et émergeant 12 mois plus tard. Récemment, la société a confirmé que les travaux progressaient le jour de paie 3.

L’entreprise a évalué la propriété intellectuelle sur salaire à près de 162,3 millions de dollars.

