Starbucks essaie des gobelets réutilisables pour réduire les déchets tout en s’associant à une startup de recyclage de Seattle

Un gobelet Starbucks réutilisable est scanné puis déposé dans un kiosque sans contact dans un magasin Starbucks participant au volant. (Photo de Starbucks)

Starbucks lance un nouvel effort pour réduire le gaspillage de ses gobelets omniprésents avec un essai limité à Seattle d’un programme «Emprunter une tasse».

Le programme offrira aux clients la possibilité de recevoir leur boisson dans un gobelet réutilisable qui pourra être retourné aux kiosques sans contact dans l’un des cinq magasins de Seattle participants. Starbucks fait également équipe avec Ridwell, une startup de Seattle qui ramasse des articles ménagers difficiles à éliminer pour les réutiliser ou le recycler de manière responsable.

Les tasses nouvellement conçues auront un dépôt remboursable de 1 $. Lorsqu’un client en a terminé avec la tasse, il peut scanner la tasse dans un kiosque au volant ou dans le hall, puis la déposer dans une ouverture. Ensuite, ils scannent leur application Starbucks pour recevoir un crédit de 1 $ sur leur compte Starbucks Rewards, en plus de 10 étoiles bonus.

Le programme se déroulera jusqu’à la fin du mois de mai et la société affirme que chaque gobelet emprunté remplacera jusqu’à 30 gobelets jetables. Starbucks affirme qu’il s’est engagé à réduire les déchets de gobelets à usage unique dans le cadre d’un objectif plus large de réduction des déchets de 50% d’ici 2030.

Le problème de la tasse est un problème majeur pour Starbucks. CNN avait précédemment rapporté que la société avait passé 30 ans à essayer de trouver une alternative plus verte à son gobelet en papier avec logo, qui est essentiellement le panneau d’affichage de la marque. Il a rapporté que Starbucks a utilisé 3,85 milliards de gobelets en papier pour les boissons chaudes rien qu’en 2017.

«Nous comprenons l’interdépendance de la santé humaine et planétaire, et nous pensons qu’il est de notre responsabilité de réduire le gaspillage de gobelets à usage unique. Nous dirigerons la transition vers une économie circulaire », a déclaré Michael Kobori, directeur du développement durable de Starbucks, dans un article de blog.

Les membres de Ridwell peuvent ajouter des gobelets réutilisables Starbucks à leurs boîtes pour un ramassage facile. (Photo de Starbucks)

Ridwell a été lancé en 2017 et le PDG Ryan Metzger a déclaré mardi à . que sa startup considérait l’effort Borrow a Cup comme une énorme opportunité et un cas d’utilisation idéal pour la réutilisation.

«De nombreux endroits ont du mal à recycler des tasses comme celles-ci et même dans des endroits qui le font (comme Seattle), il peut être difficile de garder les tasses à café exemptes de contamination alimentaire», a déclaré Metzger. «En partenariat avec Starbucks, nous visons à rendre la réutilisation aussi facile à utiliser qu’à usage unique et sommes enthousiasmés par l’énorme impact que cela pourrait avoir sur la réduction des déchets.»

Ridwell, qui a travaillé avec des groupes au début de la pandémie de COVID-19 pour collecter des fournitures d’hygiène pour les groupes vulnérables, est toujours à la recherche de marques intéressées par un partenariat sur de nouvelles approches de la durabilité, a déclaré Metzger. L’automne dernier, ils se sont associés à Homegrown Goods pour collecter des blocs de glace auprès des membres de Ridwell qu’ils ont ensuite utilisés dans la livraison locale de produits d’épicerie et de kits de repas. Au début de 2021, ils ont collecté des vestes et des coques en polaire pour que ReFleece soit transformé en sacs fourre-tout et pochettes.

Tous les deux, ainsi que le partenariat Starbucks, s’ajoutent aux «catégories en vedette» que Ridwell a toutes les deux semaines où les membres ont la possibilité de réutiliser ou de recycler des articles non acceptés en bordure de rue.

Metzger a déclaré que Ridwell compte des milliers de membres dans chaque quartier de Seattle et s’est développé aussi loin au nord qu’Everett et Snohomish, aussi loin à l’est que Woodinville et Issaquah, et aussi loin au sud que Tacoma. La société a également ajouté Portland à la fin de l’année dernière et y a été fortement adoptée.

Avec plus de personnes à la maison pendant la pandémie et la commande de produits en ligne, Ridwell a vu une augmentation des expéditeurs Amazon, du papier bulle et de la mousse de polystyrène pour le recyclage. À ce jour, les membres de Ridwell ont détourné plus d’un million de livres pour la réutilisation et le recyclage, et Metzger a déclaré que ce montant augmentait chaque jour.

Les gobelets réutilisables Starbucks peuvent être placés dans des boîtes Ridwell pour le ramassage. Le géant du café s’associe à GO Box pour collecter quotidiennement les tasses empruntées dans les magasins, les nettoyer et les désinfecter professionnellement à l’aide d’équipements de lave-vaisselle commerciaux, et les remettre en circulation dans les 48 heures.