Starbucks est-il ouvert ce dimanche de Pâques 2021?

Aujourd’hui, c’est Pâques 2021, et que vous fêtiez à la maison ou que vous passiez les vacances avec vos amis et votre famille, vous devrez peut-être commencer votre journée avec un délicieux Starbucks. Ou vous pouvez avoir besoin d’un café Starbucks rafraîchissant pendant la journée pour continuer. Starbucks est-il ouvert aujourd’hui pour le dimanche de Pâques 2021? Pouvez-vous prendre Starbucks au drive-in ou prendre votre café? La réponse est oui, de nombreux magasins Starbucks sont ouverts aujourd’hui pendant les vacances de Pâques.

Les heures d’ouverture des magasins Starbucks varient à Pâques

Un représentant de Starbucks a précédemment déclaré à Heavy que les heures d’ouverture des magasins ne sont pas définies dans toute la chaîne et que si la plupart des magasins sont ouverts à Pâques, les heures peuvent varier. Cela signifie qu’il sera préférable de vérifier les heures de votre magasin local avant de vous y rendre. Vous pouvez trouver les heures d’ouverture d’un Starbucks près de chez vous dans l’application Starbucks ou en utilisant le localisateur de magasins Starbucks.

Les heures d’ouverture peuvent varier d’un magasin à l’autre. À Austin, par exemple, certains magasins ouvrent de 5 h 00 à 22 h 00 aujourd’hui et tous les jours, tandis que d’autres sont ouverts de 5 h 00 à 21 h 00. D’autres ouvrent à 5 h 30 et ferment à 8 h: 00 h 00 Et certains n’ouvrent même pas avant 8 h 00 et ferment à 21 h 00. En Californie, un magasin est répertorié comme ouvert de 4 h 30 à 14 h 00, un autre de 5 h 00 à 10 h 00: 00 h et d’autres sont également ouverts à des heures différentes. Alors mieux vaut vérifier d’abord, surtout pendant les vacances.

Si le magasin à proximité est ouvert, certains emplacements permettent aux clients d’utiliser l’application Starbucks pour localiser un magasin, passer une commande et payer à l’avance. Ensuite, vous pouvez venir chercher à la porte, au self-service ou au comptoir, selon les options du magasin. Voici des instructions étape par étape pour passer des commandes numériques.

Les options de livraison Starbucks sont disponibles

Les magasins Starbucks proposent également des options de livraison. UberEats offre 5 $ de réduction sur vos deux premières commandes à certains endroits avec le code SBXNEW. DoorDash propose également des livraisons Starbucks à de nombreux endroits. Les postmates, dans les établissements participants, offrent SAVE100 pour 100 $ en crédits de frais d’expédition pour les nouveaux clients. Grubhub livre également de Starbucks à certains endroits. (Toutes les promotions sont susceptibles d’être modifiées à tout moment).

Offres spéciales Starbucks

Starbucks propose un certain nombre de boissons spéciales à durée limitée pour l’occasion, ainsi que leurs menus favoris. Les offres de printemps actuelles comprennent la boisson matcha à l’ananas (lait de coco avec du thé matcha et une «touche fruitée»), la boisson aux fruits de la passion à la goyave (saveurs tropicales avec du lait de coco), la boisson à l’avoine et à l’espresso avec cassonade (espresso blond avec de la cannelle et de la cassonade et garni de flocons d’avoine), le milk-shake au chocolat Espresso au lait d’amande (espresso blond, cacao, malt et lait d’amande), le Nitro Cold Brew avec Sweet Cream (un classique), le Nitro Cold Brew (un autre classique), Kale and Portabella Mushroom Sous Vide Egg Bouchées (faites avec des œufs sans cage et moins de 250 calories), et une boîte de protéines de pois chiches et d’avocat (15 g de protéines et pas de viande ni de produits laitiers).

N’oubliez pas que les offres spéciales varient selon l’emplacement et peuvent prendre fin à tout moment. Vous pouvez également participer au programme de récompenses Starbucks pour gagner de la nourriture et des boissons gratuites.

