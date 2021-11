Starbucks et Amazon ouvrent ensemble un magasin à New York, et d’autres sont en préparation

Deux des icônes de la vente au détail de Seattle collaborent pour la première fois dans un magasin.

Le premier « Starbucks Pickup with Amazon Go » ouvrira jeudi à New York. L’espace comprend un comptoir Starbucks pour récupérer les commandes mobiles; un marché Amazon Go qui utilise le système de caisse sans caissier « Just Walk Out » de l’entreprise ; et un salon avec des espaces de travail individuels, des tables, des prises de courant et des ports USB.

Les employés de Starbucks (« partenaires », dans son jargon) occuperont tout l’espace.

Les niveaux de dotation globaux seront « très similaires » à ceux des sites Starbucks traditionnels de taille comparable, a déclaré Kathryn Young, vice-présidente principale de la croissance et du développement mondiaux de Starbucks. En plus de travailler au comptoir de ramassage, les employés réapprovisionneront le marché Amazon Go et un concierge accueillera les clients.

Le marché Amazon Go à l’intérieur du nouveau magasin. (Photo Starbucks)

Just Walk Out, qui a fait ses débuts dans les magasins Amazon Go en 2018, permet aux acheteurs de scanner un code ou leur paume lorsqu’ils entrent, puis de prendre des articles sur l’étagère et de partir sans passer par une caisse traditionnelle. Il utilise des balances, des caméras et des capteurs pour détecter les articles que les acheteurs prennent, chargeant automatiquement leurs comptes une fois leurs achats terminés.

Amazon et Starbucks n’intègrent pas leurs systèmes de paiement ou de paiement sous-jacents. Les clients utiliseront l’application et le compte Starbucks pour commander des articles à retirer, et l’application et le compte Amazon pour acheter sur le marché.

Le premier magasin a été construit secrètement à un endroit de la 59e rue entre Park et Lexington Avenues à Manhattan.

« Le magasin est magnifique. C’est magnifique », a déclaré Dilip Kumar, vice-président d’Amazon pour la vente au détail physique et la technologie. « Je suis ravi de voir comment les clients réagissent. »

Les entreprises disent qu’elles prévoient un total d’au moins trois magasins Starbucks Pickup avec Amazon Go au cours de l’année à venir. Au-delà de cela, ils n’entrent pas dans les détails de leurs plans à long terme.

Le deuxième magasin devrait ouvrir l’année prochaine dans le New York Times Building à la 40e Rue et à la 8e Avenue.

Amazon et Starbucks ne divulguent pas le troisième emplacement aux États-Unis. Dans une interview cette semaine, les dirigeants des deux sociétés n’ont pas levé la main lorsque . a souligné que Seattle serait le choix évident.

L’annonce confirme un récent rapport du site d’information Insider, basé sur des documents internes d’Amazon indiquant que le partenariat est en cours depuis plus d’un an. Les dirigeants d’Amazon et de Starbucks ont refusé cette semaine de confirmer ce genre de détails sur les origines ou le contexte de leur collaboration.

Le salon à l’intérieur du nouveau Starbucks Pickup avec Amazon Go. (Photo Starbucks)

Depuis le lancement des magasins de proximité Amazon Go, Amazon a étendu la technologie «Just Walk Out» à ses propres épiceries Amazon de taille normale et à certains magasins Amazon Fresh et Whole Foods.

Le partenariat avec Starbucks fait partie de la démarche plus large d’Amazon visant à proposer la technologie à d’autres détaillants et lieux, tels que les stades, les aéroports et les centres de congrès. Parmi les autres utilisateurs de la technologie, citons la Climate Pledge Arena de Seattle et Hudson Nonstop à l’aéroport international de Chicago Midway.

Young a déclaré que Starbucks était motivé par une étude client montrant que la commodité améliore la connexion humaine dans le «troisième lieu» classique entre la maison et le travail. C’est ce que représente le salon du nouveau magasin.

« Plus nous réalisons des choses sans effort pour les clients, plus ils sont capables de se connecter », a déclaré Young. « Nous avons pensé : « Comment pouvons-nous faire l’expérience la plus simple possible, afin que les gens aient juste un espace pour être ? » Cela nous a enthousiasmés par la technologie qu’Amazon a à offrir.