Starbucks étend son empire des épices à la citrouille à votre épicerie locale

Les fans de Starbucks n’auront pas à se rendre dans leur café local pour se procurer du café aromatisé à la citrouille épicée. L’entreprise lance une gamme de produits inspirés de l’automne à vendre dans les épiceries afin que vous puissiez obtenir la saveur de citrouille épicée sans quitter votre maison. Il y aura même une crème non laitière aromatisée à la citrouille et aux épices.

En plus de la crème non laitière, les fans de PSL peuvent également acheter le concentré Starbucks Pumpkin Spice Cold Brew. “Nous avons infusé à froid notre mélange personnalisé de café avec des notes de citrouille, de cannelle et de noix de muscade pour créer ce riche concentré. Ajoutez simplement de l’eau et le tour est joué”, peut-on lire dans l’annonce de Starbucks. Le concentré de café Cold Brew vous coûtera 9,99 $ pour un 32 fl. once. bouteille. Quant à la crème non laitière, son prix de détail suggéré est de 4,99 $.

(Photo : Starbucks)

Il y aura aussi un traditionnel Pumpkin Spice Latte Creamer (4,99 $). Les utilisateurs de Keurig peuvent également obtenir des dosettes K-Cup aromatisées à la citrouille et aux épices cet automne. Ils viennent en packs de 10 (9,99 $) et 22 (19,99 $). Ceux qui ont des cafetières traditionnelles peuvent obtenir le Roast & Gound aromatisé à l’érable et aux pacanes (9,99 $), qui est décrit comme un mélange du “rôti le plus léger de Starbucks avec les saveurs d’automne parfaites pour créer un favori de saison pour réchauffer les journées fraîches à venir”. Cette saveur est également disponible sous forme de K-Cups.

La saveur Fall Blend est également disponible sous forme de café torréfié et moulu et de K-Cups. Le mélange “apporte de la chaleur à la saison en mélangeant certains des meilleurs cafés des trois régions productrices de café”, selon Starbucks. “Les grains de Sumatra apportent la touche automnale de notes d’épices fraîches, les cafés d’Afrique ajoutent des notes lumineuses d’agrumes et les grains d’Amérique latine offrent un équilibre avec une délicate touche de noix grillées.”

Starbucks a annoncé sa gamme d’épiceries d’automne quelques jours avant que Dunkin’ n’annonce son intention de rendre ses boissons aromatisées à la citrouille épicées disponibles dans ses restaurants plus tôt que jamais. Le 11 août, Dunkin’ a déclaré que les boissons d’automne seront disponibles le 18 août, un jour avant 2020. Starbucks n’a ramené les boissons à la citrouille que le 25 août de l’année dernière. Starbucks n’a pas encore annoncé quand ses boissons à la citrouille seront de retour en 2021.

La gamme d’automne chez Dunkin’ comprend le nouveau Pumpkin Cream Cold Brew et le retour Pumpkin Spice Signature Latte. Il y aura également des muffins à la citrouille, des beignets et des trous de beignets Munchkins. Apple Cider Donut et deux nouvelles boissons : Apple Cranberry Dunkin’ Refresher et Apple Cranberry Dunkin’ Coconut Refresher seront également au menu de l’automne. Les boissons Pumpkin Cream Cold Brew et Pumpkin Spice Signature Latte seront disponibles pour seulement 3 $ en taille moyenne pour une durée limitée, a déclaré Dunkin ‘à USA Today.