Starbucks menace d’abandonner Facebook ⋆ 10z viral

Buzzfeed a une histoire qui est peut-être involontairement révélatrice. Des documents Facebook divulgués à ce point de vente indiquent que Facebook tente d’apaiser la colère de Starbucks face au «discours de haine» que l’entreprise rencontre sur la plate-forme de médias sociaux:

Facebook s’efforce d’empêcher Starbucks de quitter sa plate-forme après que la plus grande entreprise de café du monde se soit déclarée consternée par les commentaires haineux laissés sur ses publications sur les questions de justice raciale et sociale.

Lors de discussions internes vues par BuzzFeed News, les employés de Facebook qui gèrent la relation du réseau social avec Starbucks ont écrit que l’entreprise était tellement frustrée par la haine et l’intolérance sur la plate-forme qu’elle pourrait supprimer sa page Facebook.

[A Facebook employee wrote:] «Chaque fois qu’ils publient (de manière organique) en ce qui concerne les problèmes sociaux ou leur mission et leurs valeurs (par exemple, BLM, LGBTQ, durabilité / changement climatique, etc.), ils sont submergés par des commentaires négatifs / insensibles, liés aux discours de haine sur leurs messages.