Starbucks met en œuvre une technologie pour les clients aveugles et malvoyants pour faciliter la navigation en magasin et plus encore

Starbucks se tourne vers la technologie pour aider les clients aveugles et malvoyants à naviguer dans ses magasins aux États-Unis. Le géant du café basé à Seattle offre désormais un accès gratuit à Aira, un service qui relie ces clients à des interprètes visuels situés à distance qui relaient des informations visuelles via une application mobile tierce.

En se connectant avec un agent humain et en recevant une assistance en temps réel, les clients peuvent utiliser Aira pour trouver des commodités dans un magasin comme le comptoir de commande ou les toilettes; lire les menus en magasin; parcourir une vitrine; distance sociale en ligne; et plus.

Dans une histoire sur son site Web, Starbucks a présenté le profil de l’utilisateur Susan Mazrui, une cliente aveugle qui est entrée dans un Starbucks de Seattle et, en utilisant Aira, a pu demander à un agent distant de décrire la disposition du magasin afin qu’elle puisse accéder à la ligne de commande et point de vente, lisez-lui le menu et décrivez les options dans les caisses de pâtisserie, de prêt-à-manger et de boisson et sur les comptoirs.

«Cela m’aide à analyser l’environnement, à découvrir ce qu’il y a et à le faire rapidement», a déclaré Mazrui à Starbucks Stories & News.

Starbucks décrit l’effort dans le cadre de l’engagement à long terme de l’entreprise en faveur de l’inclusion, de la diversité et de l’équité, et de l’amélioration de l’expérience des employés et des clients grâce à l’accessibilité et à la conception inclusive. Les autres mises à jour incluent:

Mises à jour de l’application Starbucks et de la page Web du menu Starbucks pour améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées.

Fournir des masques faciaux clairs à tous les partenaires sourds et malentendants dans la vente au détail Starbucks aux États-Unis, les centres de distribution et les usines de torréfaction.

Prévoit de déployer de nouveaux menus en gros caractères et en braille cet été dans tous les magasins aux États-Unis et au Canada.

Le service Aira, basé à San Diego, est l’un des plus largement utilisés par les aveugles et les malvoyants. Starbucks a testé son utilisation pour la première fois dans sept villes américaines au début de cette année et Starbucks attribue à Aira le mérite d’aider les clients à naviguer dans les protocoles et les changements physiques mis en œuvre dans les magasins pendant le COVID-19.