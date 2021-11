Starbucks offre des gobelets rouges réutilisables pour les fêtes

La saison des dons est arrivée et Starbucks montre son esprit avec le retour de son Red Cup Day annuel. Le jeudi 18 novembre, la chaîne de cafés bien-aimée offrira gratuitement des gobelets rouges réutilisables en édition limitée à tous les clients qui commandent une boisson artisanale des vacances ou d’automne dans les magasins américains participants. Le gobelet réutilisable de cette année est composé à 50 % de contenu recyclé, en l’honneur du 50e anniversaire de la chaîne de café, et arbore un rouge de fête avec des tourbillons ludiques de ruban scintillant dansant contre un ciel étoilé.

Marquer la coupe gratuite est simple. Les clients n’ont qu’à commander l’une des boissons d’automne ou des Fêtes au menu. Alors que ces boissons d’automne commencent à être rares, la gamme des fêtes est arrivée le 4 novembre. Le menu des boissons des fêtes de 2021 comprend le moka à la menthe poivrée, qui revient pour sa 19e saison des fêtes, le latte au caramel brûlé, le moka au chocolat blanc grillé et l’Irish Cream Cold Brew, ainsi que le nouveau Iced Sugar Cookie Almondmilk Latte, la première boisson au café glacé sans produits laitiers de la chaîne. L’Eggnog Latte, la boisson de vacances originale de Starbucks, ne fait pas partie des boissons des Fêtes disponibles à la commande cette année. Starbucks a confirmé plus tôt ce mois-ci que la boisson bien-aimée avait été retirée de la programmation des fêtes de 2021, sans aucun mot si elle pourrait revenir pendant la saison des fêtes de 2022.

(Photo : Starbucks)

« Alors que nous nous appuyons sur notre bon début de saison des fêtes, nous sommes ravis de ramener notre cadeau de gobelets rouges réutilisables pour la quatrième année consécutive », a déclaré Brady Brewer, directeur marketing de Starbucks. « Le gobelet rouge réutilisable est devenu une tradition pour les clients à chaque saison des fêtes et constitue une étape vers la réduction des déchets de gobelets à usage unique alors que nous travaillons à nos objectifs en faveur de la planète. »

Ceux qui ne peuvent pas se rendre à Starbucks jeudi n’ont pas complètement de chance, car la chaîne servira ses boissons tout au long de la saison des fêtes dans l’un des quatre nouveaux modèles de tasses rouges – papier d’emballage, ruban, lumière des fêtes et canne en bonbon – qui portent le thème de « Carry the Merry ». Les designs de cette année ont été inspirés par tous les cadeaux de la saison, avec Suzie Reecer, directrice créative associée de Starbucks, a dirigé l’équipe créative de Starbucks pour la campagne des fêtes de cette année, partageant auparavant que cette fête, nous voulions qu’elle soit magique, nous voulions qu’elle être chaleureux, et nous voulions qu’il soit inclusif. » L’objectif « était d’apporter vraiment de la joie à chaque client et à chaque partenaire. »

Le gobelet rouge réutilisable Starbucks gratuit est disponible quelle que soit votre commande, y compris la commande et le ramassage mobiles, le ramassage en bordure de rue et la livraison sur Uber Eats. Les quantités sont limitées et disponibles uniquement dans la limite des stocks disponibles. Les boissons des Fêtes de la chaîne seront au menu tout au long de la période des Fêtes.