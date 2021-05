Starbucks pourrait supprimer sa page Facebook – et nous parions que vous pouvez deviner pourquoi – .

Quitter Facebook est quelque chose que la plupart d’entre nous ont envisagé à un moment donné au cours de la dernière décennie. La plate-forme de médias sociaux est un outil utile pour se tenir au courant des amis et des membres de la famille, ainsi que pour planifier des événements et vendre un vieux canapé à un étranger, mais c’est aussi un cloaque de discours de haine, de théories du complot et de spam. En fait, un grand café en a tellement marre du site qu’il pense apparemment abandonner complètement Facebook.

Selon BuzzFeed News, les employés de Facebook qui gèrent la relation du site avec Starbucks ont fait part de leur inquiétude quant au fait que la chaîne supprime sa page du réseau de médias sociaux. Starbucks a apparemment atteint un point de rupture en raison de tous les messages haineux et blessants qu’il reçoit sur pratiquement tous les messages qu’il publie.

«Starbucks est en train d’évaluer leur présence organique sur FB, et s’ils devraient continuer à être présents sur la plate-forme», a écrit un employé de Facebook à leurs collègues. «Chaque fois qu’ils publient (de manière organique) en ce qui concerne les problèmes sociaux ou leur mission et leur travail sur les valeurs (par exemple, BLM, LGBTQ, durabilité / changement climatique, etc.), ils sont submergés par des commentaires négatifs / insensibles, liés aux discours de haine sur leurs messages.»

De plus, l’employé a déclaré que les responsables de la communauté de Starbucks avaient du mal à modérer les commentaires haineux et n’étaient pas en mesure de désactiver les commentaires sur la page. La direction de Starbucks aurait également envoyé à Facebook une série de questions sur la manière dont les algorithmes du site affectaient les commentaires sur les publications.

Comme le note BuzzFeed, Starbucks a été l’une des entreprises qui a temporairement arrêté d’acheter des publicités sur Facebook l’année dernière dans le cadre de la campagne «Stop Hate for Profit». Starbucks a finalement repris la publicité payante sur les réseaux sociaux après «des conversations et des engagements productifs» avec ces plateformes.

Coupé jusqu’en 2021, et il semble que Facebook ne respecte peut-être pas ses engagements: «Bien que certains changements aient été mis en œuvre, nous pensons que davantage peut être fait pour créer des communautés en ligne accueillantes et inclusives», a déclaré la porte-parole de Starbucks, Sanja Gould. «Nous travaillons en collaboration avec toutes les entreprises avec lesquelles nous faisons affaire pour nous assurer que toute publicité faite en notre nom est conforme aux normes de notre marque.»

BuzzFeed souligne également que si Starbucks a été critiqué pour avoir interdit à ses employés de montrer leur soutien à BLM, la société elle-même publie constamment des articles sur la justice sociale sur sa page Facebook principale, y compris ce message de février dans lequel Starbucks expliquait qu’elle le ferait. «élever la voix des Noirs alors que nos partenaires (employés) partagent leurs histoires et ce qui les inspire à continuer.»

Il y avait tellement de commentaires haineux sur ce message que Starbucks a dû émettre une réponse: «Nous avons été et continuerons de supprimer les commentaires et les utilisateurs qui publient des commentaires racistes et des attaques contre la communauté noire. Pendant le Mois de l’histoire des Noirs, nous amplifierons les voix des Noirs, mettant en lumière les partenaires (employés) de Starbucks qui sont inspirés par le but, la famille et l’esprit d’entreprise, nous encourageant tous à continuer d’avancer. “

