Starbucks présente le latte ‘Taylor’s Version’ dans sa dernière offre de restauration rapide

Starbucks et Taylor Swift est le dernier accord de promotion croisée entre restauration rapide et musique.

Starbucks s’est associé à Swift pour la « Taylor’s Version » de leur latte au caramel – et pour promouvoir la réédition de son album Red. À partir du 12 novembre, les Swifties peuvent acheter la boisson Starbucks préférée de Taylor Swift – un Latte Grande Caramel sans gras. Il suffit de demander « Taylor’s Latte » ou « Taylor’s Version » pour lancer la commande.

Starbucks a également annoncé qu’il jouera Red (Taylor’s Version) et d’autres succès de Taylor Swift dans les magasins Starbucks. Ils lancent également une liste de lecture thématique sur Spotify pour les Swifties. Enfin, les fans peuvent envoyer des cadeaux électroniques Starbucks mettant en vedette l’artiste.

Starbucks a taquiné la promotion en laissant tomber plusieurs indices que les fans pourront reprendre. «Nous savons très bien à quel point cette période de l’année est excitante, et nous l’aimerons toujours et toujours. Nos gobelets et boissons rouges des fêtes sont de retour ! un tweet lit. Mais il contient également des références intelligentes aux chansons de Taylor Swift « All Too Well » et « Forever & Always ».

L’album original de Red comportait 16 pistes, mais Red (Taylor’s Version) en comporte 30. Il existe des collaborations musicales avec Phoebe Bridgers, Gary Lightbody, Ed Sheeran et Chris Stapleton. Neuf chansons inédites qui n’ont pas été sélectionnées en 2012 sont également incluses dans cette nouvelle version.

Red (Taylor’s Version) est le deuxième d’une série de projets de réenregistrement pour Taylor Swift. En avril, elle a dominé les charts avec Fearless (Taylor’s Version). Elle prévoit de revisiter tous ses premiers albums dans le but de reprendre possession du travail qu’elle a sorti sous son ancien label, Big Machine Records.

Scooter Braun a acquis les enregistrements principaux des six albums de Swift en 2019. Swift s’est opposée à la vente et s’est déchaînée dans un long article sur Tumblr pour faire connaître ses sentiments. Elle a ensuite confirmé en 2020 que Braun avait vendu les enregistrements principaux à Shamrock Holdings.

« Il n’aurait jamais été possible de revenir en arrière et de refaire mon travail précédent, en découvrant de l’art perdu et des joyaux oubliés en cours de route si vous ne m’aviez pas enhardi », a déclaré Swift à ses fans sur Twitter. « Le rouge est sur le point d’être à nouveau à moi, mais il a toujours été le nôtre. Maintenant, nous recommençons.