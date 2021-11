Starbucks propose ces substituts de vacances après avoir supprimé la boisson préférée des fans du menu

Starbucks a dû retirer une boisson préférée des fans de sa carte de boissons de vacances, mais il propose une nouvelle boisson à sa place. La dernière boisson de vacances à venir dans la chaîne de café est le Iced Sugar Cookie Almondmilk Latte, qui est devenu disponible dans la plupart des endroits à partir de jeudi. La nouvelle boisson a été introduite après que Starbucks a confirmé que l’Eggnog Latte était en dehors de la saison des vacances 2021. Cependant, la boisson aromatisée aux biscuits au sucre et de nombreux autres favoris populaires seront toujours disponibles.

Le Iced Sugar Cookie Almondmilk Latte est une boisson glacée non laitière contenant du sirop aromatisé aux biscuits au sucre. Le sirop rencontre le Starbucks Blonde Espresso, le lait d’amande et les pépites de biscuits rouges et verts pour apporter un nouveau goût aux vacances. Vous pouvez également commander la boisson chaude, avec du lait d’amande cuit à la vapeur et un bouchon de mousse avec des paillettes. Erin Marinan, responsable du développement de produits pour la R&D de Starbucks, a déclaré que le mélange de la saveur d’amande du lait d’amande et du goût de noisette de Blonde Espresso constitue un accord « naturel ».

Les vacances sont de retour, et il y a une nouvelle façon de célébrer – Présentation du Iced Sugar Cookie Almondmilk Latte. ✨ (États-Unis uniquement) pic.twitter.com/fplDU6LRO6 – Café Starbucks (@Starbucks) 4 novembre 2021

« Nous voulions également exploiter les notes de beurre et de vanille du biscuit, que vous pouvez capter dans l’arôme de cette première gorgée du sirop et des pépites de biscuit au sucre. Cela me rappelle de faire des biscuits avec ma mère et mes sœurs qui grandissent. Cela me donne toutes les sensations nostalgiques des vacances », a déclaré Marinan dans un communiqué.

« À cette période de l’année, je repense toujours au plaisir que j’ai eu à préparer des biscuits avec ma mère et mes sœurs en grandissant. C’est un souvenir si chaleureux », a poursuivi Marinan. « Tout le monde semble avoir une recette différente qu’il aime faire pendant les vacances, que ce soit pour offrir en cadeau à un groupe d’amis ou pour le Père Noël. J’aime la façon dont ce moment rassemble tout le monde. »

Cette année, la boisson Irish Cream Cold Brew est disponible plus tôt que jamais. Les autres boissons de vacances disponibles cette saison sont le moka à la menthe poivrée, le latte au caramel brûlé, le latte aux marrons pralinés et le moka au chocolat blanc grillé. Mercredi, Starbucks a confirmé que l’Eggnog Latte ne sera pas disponible cette année. La boisson était un pilier de la saison des vacances pour les fans de Starbucks depuis plus de trois décennies, ce fut donc une grande déception pour beaucoup. « Les saveurs saisonnières vont et viennent, mais nous aurons toujours de délicieuses nouvelles boissons à découvrir », a déclaré Starbucks à un fan déçu sur Twitter.