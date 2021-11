Starbucks ramène les tasses rouges des fêtes cette semaine

Starbucks répand la joie des Fêtes ! Avec la fin de la saison des épices à la citrouille, la chaîne de café espère répandre un peu de joie avec le retour de ses emblématiques tasses rouges Starbucks. Les tasses, qui reviennent dans les magasins du pays cette semaine avec des designs mis à jour, marquent le début officiel de la gamme de menus des fêtes 2021 de la chaîne, qui comprend à la fois des boissons et des collations nouvelles et anciennes.

Après avoir fait ses débuts avec les coupes rouges en 2020 avec le thème « Carry the Merry », la gamme de coupes rouges de cette année s’est inspirée de tous les cadeaux de la saison. Suzie Reecer, directrice créative associée de Starbucks, a dirigé l’équipe créative de Starbucks pour la campagne des fêtes de cette année, déclarant que « cette fête, nous voulions qu’elle soit magique, nous voulions qu’elle soit chaleureuse et nous voulions qu’elle soit inclusive ». L’objectif « était de vraiment apporter de la joie à chaque client et à chaque partenaire ». Il en a résulté quatre nouveaux modèles – Papier d’emballage, Ruban, Lumière des Fêtes et Canne en bonbon, qui arriveront le 4 novembre.

(Photo : Starbucks)

Inspirée d’un « cadeau parfaitement emballé », la tasse rouge en papier d’emballage présente un motif géométrique coloré avec des étincelles et des grains pailletés dans les teintes emblématiques de la saison. La tasse Ruban rouge « évoque une scène familière de la saison » avec ses morceaux de ruban en blanc et lilas pailleté, qui sont placés sur un fond rouge. La tasse rouge Holiday Light s’est inspirée des « étoiles par une nuit d’hiver claire » et arbore un tourbillon de rubans et un fouillis de lettres graphiques audacieuses. Le quatrième modèle, le gobelet rouge Candy Cane, a été conçu pour ressembler au bonbon de vacances préféré, avec le mot-symbole Starbucks et des rayures vertes, blanches et lilas.

« Les tasses rouges Starbucks sont un portail vers la joie des vacances », a déclaré Reecer. « Chaque fois que vous tenez la coupe, nous espérons que cela vous remplit simplement de l’excitation de la saison et renoue avec vos amis et votre famille. »

Les amateurs de Starbucks aux États-Unis et au Canada peuvent s’attendre à voir les tasses rouges le jeudi 4 novembre. Ils reviendront aux côtés d’articles de vacances populaires comme le Peppermint Mocha, qui revient pour sa 19e saison des fêtes, Caramel Brulee Latte, Toasted White Moka au chocolat et Irish Cream Cold Brew. La nouveauté au menu sera le Iced Sugar Cookie Almondmilk Latte, la première boisson au café glacé sans produits laitiers de Starbucks. Inspirée des biscuits au spritz, la boisson est composée de sirop aromatisé aux biscuits au sucre, combiné à du Starbucks Blonde Espresso, du lait d’amande et garni de pépites de biscuits rouges et verts.