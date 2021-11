Starbucks supprime la boisson de vacances préférée des fans

Starbucks vole la joie des fêtes de fin d’année à certains amateurs de café. Alors que la chaîne de café bien-aimée accueille à nouveau sa gamme de boissons de vacances cette semaine, elle ne répand pas la joie chez certains clients prêts à prendre une gorgée de leur boisson préférée. La gamme de menus de vacances Starbucks 2021 manque notamment d’une boisson préférée des fans: le Eggnog Latte.

La chaîne a confirmé mercredi, juste un jour avant le début de sa gamme de vacances et le retour des tasses rouges emblématiques, que le Eggnog Latte ne sera pas disponible pendant la saison des vacances 2021. La nouvelle a été partagée pour la première fois par un client de Starbucks qui a écrit qu’il avait été « informé par l’un de vos magasins que vous ne recevrez pas de lait de poule cette année ». Plutôt que d’être une rumeur, cependant, Starbucks a confirmé que c’était vrai, partageant: « le lait de poule au lait ne revient pas cette année ».

Le lait de poule au lait ne revient pas cette année. Si vous recherchez une saveur nostalgique des Fêtes, nous vous recommandons notre nouveau Iced Sugar Cookie Almondmilk Latte, aux États-Unis, pour une touche moderne à un classique des Fêtes ! – Café Starbucks (@Starbucks) 3 novembre 2021

Le lait de poule Latte est un incontournable du menu des fêtes de Starbucks depuis des décennies. Composée de lait de poule richement cuit à la vapeur et d’espresso signature de Starbucks et garnie d’un saupoudrage de muscade, la boisson était la boisson artisanale originale de Starbucks pour les vacances. Il a été créé par Dave Olsen, qui en 1986 a cuit à la vapeur un pichet de lait de poule et de lait pour faire le premier lait de poule au lait derrière le bar à expresso d’Il Giornale, qui a fusionné avec Starbucks en 1987. La recette est restée la même pendant plus de 30 ans. qui a suivi alors que Starbucks élargissait son offre de vacances, faisant de la perte du lait de poule au menu de cette année une pilule amère à avaler pour de nombreux fans.

Starbucks a plutôt recommandé aux fans de Eggnog Latte d’essayer le plus récent ajout à la gamme de boissons des Fêtes, le Iced Sugar Cookie Almondmilk Latte. La première boisson au café glacé sans produits laitiers, le Iced Sugar Cookie Almondmilk Latte est inspiré des biscuits spritz et fait de sirop aromatisé aux biscuits au sucre, combiné avec Starbucks Blonde Espresso, du lait d’amande et garni de pépites de biscuits rouges et verts. Les fans de Eggnog Latte ne sont pas très satisfaits de la suggestion, cependant, une personne écrivant: « Nous ne recherchons pas une saveur nostalgique. Nous recherchons les boissons que nous aimons vraiment. »

En plus du nouveau Iced Sugar Cookie Almondmilk Latte, le menu des boissons des Fêtes de cette année comprend quelques favoris des fans, avec le moka à la menthe poivrée, le latte au caramel brûlé, le moka au chocolat blanc grillé et l’Irish Cream Cold Brew de retour. Starbucks a lancé son menu des fêtes de 2021 aux États-Unis et au Canada aujourd’hui, jeudi 4 novembre, aux côtés de ses quatre nouveaux modèles de tasses rouges.