Starbucks taquine une possible collaboration avec Taylor Swift

Oubliez la saison des épices à la citrouille – La saison rouge est officiellement à nos portes, et Starbucks la marque peut-être d’une manière très appropriée. Avant la sortie de Red (Taylor’s Version) le vendredi 12 novembre, certains Swifties semblent croire que Taylor Swift et Starbucks ont collaboré sur une boisson d’inspiration rouge à durée limitée.

La chaîne de café bien-aimée a enflammé les médias sociaux le lundi 8 novembre avec un tweet annonçant « c’est la saison rouge », aux côtés d’une série d’émojis sur le thème de l’automne, dont une écharpe rouge, un clin d’œil possible à la tristement célèbre écharpe que Swift chante dans « Trop bien. » Il n’a pas fallu longtemps aux tweets pour demander si le tweet faisait allusion à une collaboration, et Starbuck n’a pas hésité à rouler avec les indices rouges. Dans un tweet de suivi, la chaîne de café a fait référence à la fois à « All Too Well » et à « Forever & Always », dont la dernière chanson est de Fearless, lors de l’écriture, « nous savons trop bien à quel point cette période de l’année est excitante, et nous l’aimerons pour toujours et toujours : nos tasses et boissons rouges pour les fêtes sont de retour ! » La chaîne a fait référence à deux autres chansons de Red, « Holy Ground » et « Begin Again », dans deux autres tweets, qui disaient: « Ce tweet a décollé plus vite qu’un feu vert, allez-y » et « voici pour jeter la tête en arrière en riant comme un petit enfant. » Dans un tweet séparé, Starbucks a même cité une précédente légende Instagram de Swift, « nous sommes juste dans une ambiance de vacances en ce moment, il ne se passe pas grand-chose en ce moment sinon ».

C’est la saison rouge. ☕️✨🧣❤️ – Café Starbucks (@Starbucks) 8 novembre 2021

On ne sait toujours pas si une collaboration Starbucks-Swift est à l’horizon ou si la chaîne utilisait simplement l’anticipation entourant la sortie de Red (Taylor’s Version) pour promouvoir ses tasses de vacances rouges 2021 récemment publiées. La spéculation qu’une collaboration pourrait être en préparation a été déclenchée pour la première fois fin octobre lorsque Swift, qui est connue pour laisser tomber des œufs de Pâques dans à peu près tout ce qu’elle fait, a exprimé son amour de l’automne avec la recréation de l’un de ses anciens messages Tumblr. Dans la vidéo, Swift a pris une tasse Starbucks comme elle l’a mentionné, « des trucs à la citrouille ». Les fans ont immédiatement deviné que la tasse n’était pas un accident et qu’une boisson Starbucks sur le thème de Swift était en préparation. Après la série de tweets de Starbucks, certains pensent que « Taylor’s Latte », un grand latte au caramel sans gras, pourrait faire ses débuts au menu vendredi.

Swift est actuellement en train de réenregistrer ses masters suite à l’acquisition de Big Machine Records par Scooter Braun. Après avoir sorti Fearless (Taylor’s Version), un réenregistrement de son deuxième album de 2008, en avril, la chanteuse a annoncé en juin que sa prochaine réédition serait Red, initialement sortie en octobre 2012. En plus de rééditer -enregistrements des 16 chansons de l’album original, Red (Taylor’s Version) comprendra 14 chansons inédites, dont un duo inédit avec Ed Sheeran et une version de 10 minutes de « All Too Well ».

Avant la sortie de l’album, Swift fait beaucoup de promotion. Vendredi, la chanteuse a annoncé qu’elle réalisera, produira et jouera dans un court métrage pour la version de 10 minutes de sa chanson acclamée par la critique « All Too Well », que les fans attendaient avec impatience depuis près d’une décennie. Le court métrage, qui sortira vendredi, met en vedette Dylan O’Brien et Sadie Sink. Swift devrait également apparaître sur Saturday Night Live le 13 novembre. Red (Taylor’s Version) sortira vendredi.