Starchi, reçoit une subvention de Polygon pour son intégration

Starchi, la principale rampe de lancement, réseau d’investisseurs et incubateur de jeux DeFi de Starter, a reçu une subvention de la Polygon Foundation (MATIC / USD) pour soutenir l’intégration plus poussée de la solution de mise à l’échelle Ethereum (ETH / USD) de la pile Polygon complète et entièrement fonctionnelle sur votre jeu plate-forme. Starchi a été inspiré par le Tamagotchi original. Polygon fournira à Starchi des transactions rapides, des outils de mise à l’échelle de la pile complète et des frais peu élevés grâce à des contrats intelligents sécurisés, entièrement audités et en chaîne, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Polygon prendra en charge le premier jeu DeFi de Starter en intégrant tous les développements futurs sur son réseau.

Découvrez la magie de Starchi

Les joueurs adoptent des animaux de compagnie numériques, qui doivent être nourris, élevés, soutenus et divertis dans un environnement virtuel. Les féculents sont modelés sur une espèce de créatures en crise, jamais vues auparavant, prospères grâce au soleil. Ils sont à la recherche d’une nouvelle source d’énergie pour survivre dans le monde. Les cueilleurs doivent acquérir et prendre soin des animaux de compagnie de la naissance à l’âge adulte. Les joueurs doivent empêcher l’extinction des Starchi grâce à des batailles amicales qui leur permettent de gagner des salaires, de devenir les meilleurs collectionneurs de l’environnement virtuel et de socialiser leurs animaux de compagnie numériques.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Lionel Iruk, conseiller spécial pour Starter, a commenté :

« Le but du jeu est de rappeler aux collectionneurs les valeurs humaines auxquelles nous sommes habitués dans le monde réel. La subvention Polygon ne fait que répondre davantage à notre conviction que Starchi servira de vaisseau incroyable pour apporter de la lumière non seulement dans le monde DeFi mais aussi dans notre monde post-pandémique. Avec le soutien financier de Polygon et la pile complète d’outils de mise à l’échelle pour soutenir Starchi, nous nous engageons à faire de Starchi une expérience que tout le monde puisse apprécier. “

Les collectionneurs responsables recevront des récompenses et des opportunités d’adopter ou d’acheter des animaux Starchi nouveaux et abandonnés sur le marché local. Ils peuvent gagner des jetons bonus et des récompenses et revendiquer un rang en utilisant les mesures de performance de Starchi.

Starchi fonctionne avec le jeton Starchi Liquid Luck ($ ELIXIR) et le jeton Starter’s START ($ START), ce qui en fait une économie à double jeton. Les collectionneurs peuvent augmenter leurs gains en combinant les règles de redistribution des tarifs intégrées et le modèle du jeu pour gagner.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent