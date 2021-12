Starcom India en tête du rapport sur l’équilibre des nouvelles entreprises 2021

Starcom a obtenu la première place dans les promotions concurrentielles dans les produits de consommation (CPG), la nouvelle ère et l’économie des applications

Starcom India de Publicis Groupe est devenu l’agence la plus performante dans le domaine des nouvelles affaires, selon le dernier rapport sur l’équilibre des nouvelles affaires de RECMA pour 2021. Selon le rapport, Starcom a remporté 211 millions de dollars de pitchs, suivi de Madison avec 170 millions de dollars de gains. gagne.

Une société de recherche indépendante mondiale qui évalue les agences médias dans le monde entier, le rapport de RECMA a également souligné le solde des agences depuis juin 2020. Alors que Starcom est resté en tête avec un solde de 139 millions de dollars, tandis que Havas Media a dépassé Madison pour se classer en deuxième position avec 116 millions de dollars contre à 113 millions de dollars qui était le solde de Madison.

Starcom a obtenu la première place dans les promotions concurrentielles dans les produits de consommation (cpg), le nouvel âge et l’économie des applications, qui comprend des clients dans les domaines de l’automobile, du d2c, de la fintech, du commerce électronique, des jeux, entre autres.

La solide compréhension des consommateurs de Starcom, ses connaissances basées sur les données, ses talents intégrés, l’accent mis sur l’efficacité à l’aide de prix compétitifs et d’une activation sans faille ont permis à l’entreprise de se hisser à la première place, a déclaré Rathi Gangappa, PDG de Starcom India. « C’est un honneur d’être reconnue comme l’agence média numéro un dans le domaine des nouvelles affaires, dans le prestigieux rapport RECMA 2021. Nous poursuivrons notre forte trajectoire de croissance, grâce à des expériences de marque très humaines et personnalisées à grande échelle et à un travail de premier plan sur le marché. » il ajouta.

RECMA publie une large gamme de rapports de notation d’agences média à l’échelle mondiale. Il fournit des outils de référence en intelligence stratégique pour aider les 500 premiers annonceurs mondiaux dans leur prise de décision et leur sourcing d’agences. Il collecte et analyse les données de plus de 1400 agences média dans 90 pays.

