Stardew Valley a vendu plus de 15 millions d’exemplaires

Après avoir appris la semaine dernière qu’Eric “ConcernedApe” Barone travaille actuellement sur un nouveau jeu, nous ne pouvons pas être les seuls à avoir couru vers Google pour savoir combien d’exemplaires de Stardew Valley il a vendu au total. Sur Wikipédia, hier, la réponse était de dix millions – mais selon le dossier de presse, le vrai chiffre est de plus de quinze millions.

Certes, cette énorme somme d’argent ne finira pas entièrement dans les poches de Barone – il le partagera avec Chucklefish, l’éditeur, ainsi que les plates-formes sur lesquelles le jeu est vendu (telles que Steam et le Nintendo eShop) et une fraction de celui-ci sera considérée comme des impôts, bien sûr – mais c’est quand même la somme pour financer le prochain match.

Bien que 15 millions soient un exploit incroyable pour un jeu développé en solo, Stardew Valley n’a pas encore figuré sur la liste des “jeux les plus vendus de tous les temps”, où le seuil est de vingt millions d’exemplaires vendus. Pourtant, le nombre de jeux indépendants sur cette liste peut être compté sur une seule main, et c’est néanmoins un exploit incroyable et bien mérité pour Eric Barone.

Achetons encore cinq millions d’exemplaires pour aider le pauvre type, hein ?