Stardew Valley, Aragami 2 et Evil Genius 2 arrivent sur Xbox Game Pass

Aujourd’hui, au cours de la deuxième ID@Xbox et Jeux de Twitch vitrine indépendante, Microsoft a annoncé que d’autres jeux de grande envergure devraient bientôt être lancés sur Xbox Game Pass.

Commençons par la grande nouvelle : Stardew Valley arrive sur Xbox Game Pass pour PC et consoles Xbox « cet automne ». Si vous êtes l’un des rares joueurs à n’avoir pas connu ce titre de simulation agricole de tranche de vie, vous pourrez y jouer sans frais supplémentaires via votre abonnement Xbox Game Pass plus tard cette année.

C’est aussi le bon moment ; La grande mise à jour 1.5 de Stardew Valley a été lancée pour les consoles plus tôt cette année, qui a ajouté du contenu « de fin de partie » au titre et a introduit la plus grande quantité de contenu ajouté au jeu depuis son lancement (y compris l’écran partagé et la coopération locale). Gardez cela à l’esprit si vous cherchez quelque chose de confortable pour jouer à l’approche de l’hiver.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Ensuite, nous obtenons Aragami 2 (qui sera lancé sur le service le 17 septembre). Le jeu, si vous n’êtes pas familier avec le premier titre, se concentre en grande partie sur les combats inspirés des ninjas et contient également des vibrations Tenchu. Le combat a été étendu et affiné depuis le premier jeu, et l’équipe note qu’il arrive à ce titre plus expérimenté et plus grand qu’il ne l’était lors du développement du premier titre. Vous pouvez jeter un œil à une bande-annonce de gameplay ci-dessous si cela a piqué votre intérêt.

Aragami 2 arrivera sur Game Pass pour Xbox et PC au lancement (mais il arrivera également sur PlayStation 4 et PlayStation 5).

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Pathfinder: Wrath of the Righteous a été initialement annoncé pour une sortie le 2 septembre pour Game Pass, mais cela a depuis été rétracté car il semble avoir été fait par erreur.

Ensuite, nous avons vu que Pupperazi « arrive bientôt » au service. Nous pensons que le slogan du jeu le vend le plus efficacement :

“Qui va photographier, caresser et dire à ces chiens qu’ils sont de bons garçons et filles si vous ne le faites pas ?? Le monde A BESOIN de vous dans Pupperazzi, le jeu de photographie canine !”

Considérez-le comme une version canine de Pokemon Snap et vous êtes probablement dans le bon stade. Bien que le jeu ait été annoncé pour Xbox Game Pass pendant le streaming, la page Steam du titre indique toujours que la date de sortie est “woof bark bark”, alors qui sait quand il arrivera réellement.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Enfin, il y a Evil Genius 2.

Lors du livestream Xbox d’aujourd’hui, Rebellion a révélé Evil Genius 2 pour Xbox One et Xbox Series X/S, confirmant plus tard le jeu pour PS4 et PS5. Les versions console devraient sortir au quatrième trimestre de cette année et Evil Genius 2 sera également disponible sur Xbox Game Pass au lancement.

La seule chose qui manque à l’annonce d’aujourd’hui est l’actualité de Switch, qui ne manquera pas de décevoir les fans de la console hybride dans l’espoir d’y jouer en déplacement, bien qu’un Steam Deck puisse peut-être résoudre ce problème.