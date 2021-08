Stardew Valley, Aragami 2 et plus

Capture d’écran : singe inquiet

Stardew Valley, la simulation agricole pour rencontrer l’amour de votre vie et l’épouser en moins d’une heure, arrive sur Xbox Game Pass cet automne. Microsoft a annoncé la nouvelle, ainsi qu’une série d’autres mises à jour sur les prochains jeux indépendants, hier lors d’une vitrine Twitch Gaming de deux heures.

Au-delà de Stardew Valley, cinq autres jeux sont en route vers le service de jeux à la demande de Microsoft :

Aragami 2, un jeu d’action furtif avec une coopération à trois joueurs. Il doit sortir le 17 septembre. The Artful Escape, un jeu de plateforme narratif publié par l’Annapurna sur l’éveil de votre dieu du rock de l’espace extra-atmosphérique. C’est le 9 septembre. Evil Genius 2: World Domination, un jeu de stratégie en temps réel avec un style artistique caricatural. Il est sur PC depuis mars, mais n’arrive que maintenant sur consoles à une date indéterminée plus tard cette année. Library of Ruina, un RPG de construction de deck au tour par tour jouable sur PC depuis l’année dernière. Il est disponible sur Xbox depuis hier.Pupperazzi, en gros Pokémon Snap, But Dogs, est “bientôt”.

En règle générale, Microsoft annonce des ajouts à la bibliothèque Game Pass selon un calendrier bihebdomadaire (le mardi matin ftw!), avec des informations au goutte à goutte dans l’intervalle, il n’est donc pas surprenant que la moitié des annonces d’hier aient été faites sans date précise. Ne soyez pas surpris si Stardew Valley, qui a récemment reçu une mise à jour massive sur les consoles, apparaît dans les semaines à venir.

Curieusement, pendant l’événement, il semblait que le jeu d’action isométrique Pathfinder: Wrath of the Righteous faisait partie des jeux ciblés pour Game Pass. Mais Microsoft est rapidement revenu en arrière.

Lire la suite: Les 17 meilleurs jeux sur Xbox Game Pass

Mis à part les jeux qui peuvent ou non venir du Game Pass, la vitrine a mis en lumière un tas d’autres titres sous le radar, y compris le jeu de plateforme Aeon Drive, qui semble avoir un mode multijoueur local à quatre joueurs sympa; Sable, toujours un jeu d’aventure énigmatiquement artistique et axé sur l’exploration qui sortira le 23 septembre ; et le jeu de ferme mécanique Lightyear Frontier.

G/O Media peut toucher une commission

Voici une vidéo archivée de l’événement de deux heures, pour ceux que ça intéresse.