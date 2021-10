Stardew Valley Dev annonce un nouveau chocolatier hanté RPG confortable

Je ne sais pas pour vous, mais je vivrais ici pour toujours.Gif : ConcernedApe / Kotaku

Eric « ConcernedApe » Barone, le développeur du célèbre simulateur agricole RPG Stardew Valley, a annoncé son prochain jeu. Il s’appelle ConcernedApe’s Haunted Chocolatier, et bien qu’il ressemble à son précédent hit, ce RPG d’action se préoccupe davantage de concocter des confiseries que de cultiver le jardin.

ConcernedApe a révélé Haunted Chocolatier sur Twitter, partageant une vidéo de gameplay confortable et de musique relaxante. Mais ne laissez pas les vibrations saines vous tromper; sous la surface se trouve quelque chose d’effrayant et d’inconnu.

Le chocolatier hanté de ConcernedApe semble vous demander de vous occuper d’une chocolaterie à l’intérieur d’un château hanté. Il y a des fantômes et des bonbons, et pour faire ces confiseries, vous vous dirigerez vers un monde fantastique, où vous traquerez des ingrédients et tuerez des créatures. C’est comme Stardew Valley, seulement au lieu de vous occuper de vos légumes, vous couperez des bêtes arbustives et frapperez des oiseaux méchants pour faire du chocolat à la bombe.

Dans un article de blog annonçant le jeu, ConcernedApe a parlé un peu de la force motrice de Haunted Chocolatier. Il a dit qu’il « voulait explorer des possibilités plus fantastiques », quelque chose d’un peu moins ancré dans la réalité et « au-delà de l’ordinaire ». Mais alors qu’il y a beaucoup de fantômes et de frayeurs dans Haunted Chocolatier de ConcernedApe, ce qui en fait le parfait révélateur d’Halloween, ConcernedApe a déclaré que ce n’était pas « un jeu diabolique ou négatif ». En fait, pour ConcernedApe, cela se veut « positif, édifiant et affirmant la vie ». Il a couronné le message en disant qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire sur le jeu. Il a dit qu’il faudra « un certain temps avant que ce jeu soit terminé », mais qu’il s’amuse quand même à travailler sur le projet.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie pour Haunted Chocolatier de ConcernedApe, ni de détails sur les plateformes sur lesquelles il sera lancé. Pour l’instant, cependant, il existe, et c’est assez.