Stardew Valley franchit les 15 millions de ventes

Vallée des étoiles s’est vendu à plus de 15 millions d’exemplaires sur toutes les plateformes depuis sa sortie initiale.

La nouvelle du dernier jalon du jeu a été révélée sur le site Web du jeu.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Bien que le jeu reste populaire auprès des joueurs, il semble qu’une mise à jour supplémentaire puisse ou non être développée pour le jeu en tant que son créateur, Eric “ConcernedApe” Barone a déplacé l’attention sur son dernier projet.

S’adressant à Zach “UnsurpassableZ” Hartman sur Twitch après la Stardew Valley Cup, Barone a déclaré qu’il ne “savait pas à ce stade” si une autre mise à jour serait publiée pour son premier jeu en raison d’être occupé sur le prochain jeu (via Eurogamer).

“Je ne dis pas qu’il va y avoir une autre mise à jour de Stardew Valley”, a ajouté Barone lors de sa réponse à la question d’un fan concernant les futures mises à jour et les options de mariage dans le jeu. “Je ne sais même pas à ce stade. En ce moment, je suis concentré sur mon prochain match. Alors, nous verrons.”

En ce qui concerne son nouveau jeu, Barone a déclaré qu’il pourrait l’annoncer assez bientôt.

“Ce que c’est, personne ne le sait à ce stade”, a-t-il déclaré. “Ce que je dirai, c’est que c’est un autre jeu de pixel art, une perspective descendante similaire à Stardew Valley. Et à certains égards, c’est un peu similaire à Stardew Valley, mais ce n’est pas un jeu de ferme. C’est quelque chose de différent. “

En 2020, Barone a révélé qu’il travaillait sur deux nouveaux jeux, mais ils sont loin d’être terminés. Il a également déclaré que l’un se déroule dans le monde de Stardew Valley, mais n’est pas un jeu agricole. L’autre, il n’était pas encore sûr à 100% du monde, mais qu’il serait lié d’une manière ou d’une autre à Stardew Valley.

Stardew Valley est initialement sorti sur PC en février 2016, et en deux mois, 1 million d’exemplaires ont été vendus. En quelques mois, le jeu a étendu la prise en charge de Mac et Linux avant de sortir sur Xbox One et PS4 en décembre.

Le jeu est arrivé sur Nintendo Switch fin 2017 et iOS en octobre 2018. Il y a eu trois mises à jour majeures après la sortie – la première qui a ajouté de nouvelles cartes de ferme, des options de mariage et du contenu, la seconde étendue des langues prises en charge et une mise à jour suivante ajoutée fonctionnalité multijoueur. La mise à jour la plus récente a ajouté une région insulaire au monde ainsi qu’une coopération en écran partagé.