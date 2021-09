Stardew Valley n’aura peut-être pas d’autre mise à jour, le créateur pense déjà à son prochain jeu

in

Quiconque aime les simulateurs agricoles vous dira que Stardew Valley est un joyau absolu. Le jeu a reçu un soutien constant du créateur du jeu, Eric Barone, qui a réussi à créer tout seul le jeu de base après près d’une demi-décennie. Le jeu a été acclamé par la critique, devenant même si populaire qu’un jeu de société avec un thème Stardew est sorti.

Dans un mouvement rarement vu dans le genre du jeu, une compétition de speedrunning a été organisée pour Stardew Valley, appelée Stardew Valley Cup. Il a été co-organisé par Zach “UnsurpassableZ” Hartman et Barone lui-même. Comme on l’a vu dans un rapport d’Eurogamer, Hartman et Barone ont discuté des modifications, ou mods, qui sont du contenu généré par les utilisateurs qui est ajouté au jeu pour changer les choses, comme qui est éligible pour être candidat au mariage.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Barone a expliqué ses raisons de ne pas inclure plus de villageois ou de candidats au mariage lui-même, car ce serait juste une “tonne de travail” avec le nombre d’événements et d’éléments qui devraient être codés. Lorsqu’on lui a demandé si d’autres mises à jour seraient à venir du jeu, Barone a exprimé son incertitude en déclarant: “Je ne dis pas qu’il va y avoir une autre mise à jour de Stardew Valley. Je ne sais même pas à ce stade. Pour le moment, je me concentre sur mon prochain match. Donc, nous verrons .”

Bien que certains fans puissent se sentir déçus, il est important de garder à l’esprit le soutien que ce jeu a reçu. De nombreuses nouvelles mises à jour, quêtes et même des zones d’après-jeu à explorer ont été ajoutées, ainsi que la possibilité de jouer avec trois autres amis dans une même ferme, ce qui n’a pas dû être un exploit facile à mettre en œuvre. Après de longues périodes de développement, les développeurs ont souvent besoin d’idées nouvelles pour éviter l’épuisement, il n’est donc pas surprenant que Barone cherche à créer un autre jeu en dehors de Pelican Town.

Quel est votre résident préféré de Pelican Town ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Fermez à votre rythme

Stardew Valley (code numérique Nintendo Switch)

Allez rendre grand-père fier !

Aventurez-vous dans le monde de Stardew Valley et construisez votre propre ferme à partir de zéro, comme vous l’aimez. Pêchez, cultivez, exploitez et mêlez-vous aux locaux dans une aventure entièrement dictée par vous.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.