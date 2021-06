Starfield de Bethesda devrait être lancé l’année prochaine

Le RPG de science-fiction tant attendu Starfield sera lancé en 2022.

La nouvelle a été annoncée lors de la vitrine Xbox et Bethesda E3, le jeu étant sorti en exclusivité sur console Xbox – aux côtés de PC – le 11 novembre de l’année prochaine. Starfield est également publié directement dans le service d’abonnement Game Pass.

“Starfield est le premier nouvel univers en 25 ans de Bethesda Game Studios, les créateurs primés de The Elder Scrolls V: Skyrim et Fallout 4”, a déclaré la société dans un article sur Xbox Wire.

“Dans ce jeu de rôle de nouvelle génération se déroulant parmi les étoiles, créez le personnage de votre choix et explorez-le avec une liberté inégalée. Exploitant la puissance de la technologie de nouvelle génération et construit sur le tout nouveau Creation Engine 2, Starfield vous emmène dans un voyage à travers l’espace alors que vous vous efforcez de répondre au plus grand mystère de l’humanité.”

Starfield a été révélé à l’E3 2018.

Cette nouvelle intervient à la suite de l’acquisition par Microsoft de la société mère Bethesda, ZeniMax Media.

