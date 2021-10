Starfield présente de dangereux pirates de l’espace, des zélotes fanatiques et plus encore dans son vaste univers

Starfield ne sera pas lancé avant un an, mais Bethesda fournit lentement de nouvelles informations sur l’univers que vous serez prêt à explorer lorsque son dernier titre original arrivera.

Starfield est avant tout une question d’exploration, qui se déroule dans ce que l’on appelle les systèmes installés. Le jeu, qui se déroule en 2330, vous verra explorer une nouvelle petite zone de la Voie lactée qui, selon Bethesda, se trouve à environ 50 années-lumière de la Terre. Explorer l’inconnu n’est pas venu sans ses propres problèmes, et Starfield se déroulera à la suite d’une guerre entre les colonies unies et Freestar Collection, appelée la guerre des colonies.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

À l’affiche : Starfield – The Settled Systems

Il y a une paix précaire entre les deux factions lorsque Starfield commence, mais vous devrez naviguer entre ces deux factions ainsi que des pirates de l’espace fidèles à la flotte spatiale Crimson, des fanatiques religieux appartenant à ce qui est connu sous le nom de The House of Va’ ruun, et plus encore. Ceux-ci s’inscrivent tous dans un moule qui devrait vous être familier si vous avez joué à d’autres titres de Bethesda, avec The Elder Scrolls et Fallout chacun mettant en vedette des factions et des confréries auxquelles vous pourriez prêter allégeance.

Bien que dans Starfield, vous commencez en tant que membre d’une faction, appelée Constellation. Ce groupe s’est engagé à découvrir les mystères de ce nouveau système solaire et des galaxies au-delà, il sera donc intéressant de voir comment, ou si, Starfield donne la priorité à cette mission par rapport aux dangers violents qui vous entourent.

Starfield sera lancé exclusivement sur PC et Xbox Series X|S le 11 novembre 2022.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.