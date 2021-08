Starfield propose un aperçu de trois emplacements dans le jeu

Bethesda a publié trois brefs teasers pour Starfield, chacun se concentrant sur l’un des emplacements uniques de son monde de jeu.

Les vidéos durent moins d’une minute chacune et elles montrent l’art conceptuel de trois lieux principaux. Chacun est accompagné des commentaires du directeur du design Emil Pagliarulo, qui offre un petit aperçu de leur création.

Le premier montre un premier aperçu de la Nouvelle Atlantide, le port de la capitale des Colonies Unies – la faction militaire et politique la plus puissante du jeu. La Nouvelle Atlantide abrite de nombreuses races et ethnies différentes et est un exemple de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de notre monde.

La vidéo suivante est centrée sur Akila, une autre capitale. Akila est la capitale du Freestar Collective, qui englobe trois systèmes d’étoiles. La ville est protégée par de hauts murs, qui éloignent les monstres extraterrestres connus sous le nom d’Ashta (un croisement entre un loup et un vélociraptor) de ses habitants. Les habitants d’Akila « croient au caractère sacré de la liberté personnelle et de l’individualité ».

Enfin, il y a Neon, un port de plaisance construit sur une plateforme de pêche géante sur un monde aquatique. Bien que l’intention initiale était que Neon soit le centre d’une industrie de la pêche, la société qui l’a construite a fini par découvrir un poisson doté de « propriétés psychotropes », alors ils se sont tournés vers la fabrication de médicaments.

Ils l’appellent Aurora, et ce n’est légal que sur Neon, mais ce n’est pas grave, car tout le monde vient ici pour l’essayer et découvrir le reste de Neon.

Starfield sortira le 11 novembre 2022 sur PC et Xbox Series X/S.