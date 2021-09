Starfish Space lève 7 millions de dollars pour un remorqueur d’entretien de satellite

Comme le montre la conception de cet artiste, le remorqueur spatial Otter de Starfish Space est conçu pour se connecter à des objets plus gros en orbite, soit pour l’entretien, soit pour une élimination sûre. (Illustration de l’espace étoile de mer)

Starfish Space, basé à Kent, dans l’État de Washington, a déclaré avoir levé 7 millions de dollars pour renforcer sa volonté de développer un remorqueur spatial capable de déplacer des objets sur différentes orbites – ou de les envoyer dans l’atmosphère pour une élimination sûre.

Le tour de table a été co-dirigé par NFX et MaC Venture Capital, avec la participation de PSL Ventures, Boost VC, Liquid2 Ventures et Hypothesis.

Starfish Space a été fondée en 2019 par Austin Link et Trevor Bennett, deux vétérans de l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos, basée dans le Kent. Le roboticien principal de l’entreprise, Ian Heidenberger, est également venu de Blue Origin.

La pièce maîtresse du plan d’affaires de Starfish est le remorqueur spatial Otter, un petit satellite qui serait capable de capturer et de déplacer d’autres objets en orbite. Une telle capacité pourrait relever deux des défis émergents de l’industrie des satellites : prolonger la durée de vie des gros engins spatiaux géostationnaires coûteux ; et l’élimination des engins spatiaux obsolètes et autres débris spatiaux.

“Alors que l’espace devient de plus en plus encombré et réglementé, nous constatons un besoin massif pour des entreprises comme Starfish de fournir des services par satellite et de désorbiter”, a déclaré aujourd’hui Adrian Fenty, associé directeur général chez MaC Venture Capital, dans un communiqué de presse.

D’autres sociétés, dont Northrop Grumman, sont plus avancées dans les tests d’engins spatiaux d’entretien des satellites, mais Fenty a déclaré « nous pensons que l’équipe de Starfish et leur remorqueur spatial Otter seront en mesure de le faire mieux que quiconque sur le marché, grâce à leur roman. La technologie.”

En plus du développement matériel pour l’Otter, Starfish a travaillé sur un progiciel pour effectuer les rendez-vous, les opérations de proximité et l’amarrage. Le logiciel, connu sous le nom de Cephalopod, fait actuellement l’objet de tests en orbite en relation avec le système de propulseur du prototype de satellite de ravitaillement Tanker-001 Tenzing d’Orbit Fab.

Le mois dernier, Starfish était l’un des 19 lauréats des contrats SBIR de phase II lors d’une journée virtuelle Space Force Pitch Day. Le contrat de 1,7 million de dollars de Starfish servira à faire avancer l’effort de développement de logiciels de céphalopodes.

De même, la nouvelle injection de 7 millions de dollars d’investissements privés servira à doubler l’équipe de huit employés à temps plein de Starfish et à accélérer le développement de technologies pour le remorqueur spatial Otter. La société a déclaré qu’elle se concentrerait sur l’augmentation de la confiance dans les opérations autour d’un vaisseau spatial client, qu’elle considère comme une étape critique vers la construction d’une économie hors du monde.

Starfish reconnaît qu’il devra lever plus de fonds pour faire décoller Otter.

« Chez Starfish Space, nous essayons de changer la façon dont les humains interagissent avec l’univers qui nous entoure », a déclaré Link. « Il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes maintenant en mesure de tirer parti de nos premiers succès. »