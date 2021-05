Starfish Space s’associe à Benchmark pour le ravitaillement orbital

L’illustration montre le pétrolier «Stations d’essence dans l’espace» d’Orbit Fab en orbite. (Orbit Fab / Illustration de l’espace de référence)

Starfish Space, une startup fondée par des vétérans de l’entreprise spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon Jeff Bezos, s’associe à Benchmark Space Systems, basée au Vermont, pour travailler sur un système de ravitaillement orbital guidé de précision pour les satellites.

La collaboration stratégique appelle Starfish – qui a sa base non loin du siège de Blue Origin à Kent, Washington – pour tester son logiciel d’amarrage Cephalopod avec le système de propulseur Halcyon de Benchmark. Les propulseurs Halcyon utilisent du peroxyde d’hydrogène non toxique comme propulseur.

La configuration obtiendrait sa première démonstration en orbite lors de la mission Tanker-001 Tenzing d’Orbit Fab, qui devrait être lancée sur une fusée SpaceX Falcon 9 le mois prochain. (La logistique de pré-lancement pour cette mission de covoiturage, connue sous le nom de Transporter-2, est gérée par Spaceflight Inc., basée à Seattle)

«Cette mission Cephalopod est une étape passionnante pour Starfish Space», a déclaré aujourd’hui Trevor Bennett, co-fondateur de Starfish, dans un communiqué de presse. «Notre RPOD [rendezvous, proximity operations and docking] Les opérations valideront nos nouvelles capacités et ouvriront la voie à une nouvelle ère de services satellitaires abordables et disponibles. »

L’entretien et le ravitaillement en orbite pourraient prolonger la durée de vie des satellites ou permettre de nouvelles conceptions d’engins spatiaux qui n’auraient pas besoin de transporter autant de carburant en orbite pour les manœuvres dans l’espace.

Orbit Fab, basé à San Francisco, a déjà testé sa technologie de ravitaillement sur la Station spatiale internationale. Le vaisseau spatial Tanker-001, construit par Astro Digital, est conçu pour démontrer la maniabilité en orbite.

Le PDG d’Orbit Fab, Daniel Faber, s’est dit «ravi de voir l’enthousiasme et l’expertise» qui motivent des collaborations comme le partenariat de Starfish avec Benchmark.

«Plus il y a de partenariats, poussant de nouvelles idées et innovations, plus tôt l’industrie spatiale au sens large va attraper la vague de nouveaux services dans l’espace comme nos stations-service Orbit Fab dans l’espace pétrolier, qui vont lancer des démonstrations de manœuvre RPOD dans quelques jours. », A déclaré Faber.

Orbit Fab et Starfish Space explorent également une intégration plus poussée du kit matériel Spark RPOD de Cephalopod et d’Orbit Fab. Starfish prévoit d’utiliser Cephalopod à bord de son propre petit remorqueur spatial connu sous le nom de Otter, qui est conçu pour prendre en charge les missions de maintenance des satellites telles que l’extension de la vie et l’élimination des débris orbitaux.