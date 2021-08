Starfleet Academy Star Trek Series en développement chez Paramount+ ⋆ .

in

Lors d’une interview avec le New York Times, le cinéaste et producteur Alex Kurtzman (Star Trek, Star Trek dans les ténèbres, Clarice) a révélé que Paramount+ développe une série centrée sur la Starfleet Academy.

Kurtzman, nominé aux Emmy Awards, a produit cinq spectacles dans le Star Trek univers pour Paramount+, y compris Star Trek : Découverte, Star Trek : Picard, la série animée pour adultes Star Trek : ponts inférieurs, la prochaine série animée Paramount/Nickelodeon Star Trek : Prodige, et Star Trek : Nouveaux mondes étranges, faisant ses débuts en 2022. Le point de vente a confirmé qu’un autre projet, Article 31 mettant en vedette Michelle Yeoh dans son rôle de capitaine Philippa Georgiou est également en préparation avec un “spectacle construit autour du Académie de Starfleet, qui s’adressera à un public plus jeune.

Il n’a pas encore été confirmé si le Académie de Starfleet projet sera une série live-action ou animée.

“Je pense que nous ne faisons que commencer”, a déclaré Kurtzman à propos de l’expansion constante Star Trek univers. “Il y a tellement plus à avoir.”

Le président de CBS Studios, David Stapf, a ajouté : « Tout est permis, tant que cela peut s’intégrer Star Trek l’éthique de l’inspiration, l’optimisme et l’idée générale que l’humanité est bonne. Donc comédie, animation pour adultes, animation pour enfants – vous nommez le genre, et il y a probablement un Star Trek version de celui-ci.

Kurtzman, qui a révélé au média qu’il “veut devenir beaucoup plus étrange avec la franchise”, a déclaré que si cela ne tenait qu’à lui, il “repousserait les limites beaucoup plus loin que je pense que la plupart des gens le voudraient. Je pense que nous pourrions y arriver. Marvel a en fait prouvé que vous le pouvez. Mais vous devez construire une certaine fondation pour y arriver et nous construisons toujours notre fondation. »