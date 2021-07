Stargirl de DC apportera les frayeurs dans la saison 2, croisement avec le flash de Earth-2

La première saison de Stargirl a frappé le service de streaming DC Universe, aujourd’hui disparu, et nous a surpris avec des personnages amusants et un fil conducteur solide qui a traversé les histoires des héros et des méchants. Pour Stargirl Saison 2, cependant, la série plonge dans l’horreur, a déclaré le créateur et producteur exécutif Geoff Johns dans une interview avec Entertainment Weekly.

“[Stargirl Season 2’s] la première scène était volontairement au top et mystérieuse et à la fois spécifique et vague en même temps parce que je voulais que tout le monde sache qu’il y a un changement de ton cette saison “, a déclaré Johns. ” Et donc tout de suite, vous obtenez ce changement de ton et c’est effrayant et c’est sombre, mais c’était important d’avoir ça dès le départ et puis tout de suite on va aimer, le blues de l’été et les enfants qui patrouillent la nuit et il ne se passe rien… il y a beaucoup d’humour et de plaisir après. Mais c’était important juste de donner le ton de la saison tout de suite, vous faire savoir que nous allons devenir effrayants cette saison.

Johns compare l’un des méchants de la saison 2, Eclipso, à des icônes d’horreur comme Pennywise ou Freddy Krueger, l’appelant “plus une force démoniaque” que les méchants beaucoup plus humains de la saison 1, et pointe vers des films comme Lost Boys et Nightmare on Elm Street comme inspirations pour la saison. Même si Stargirl et les autres membres de la JSA ressentiront l’influence d’Eclipso dès le début, Johns dit que nous devrons attendre pour rencontrer réellement le personnage.

“Quant à Eclipso, quand vous le verrez en chair et en os, vous le verrez un peu plus loin dans la saison”, a déclaré Johns. “Vous verrez Nick Tarabay dans son maquillage horrible. Nous voulions construire jusqu’à ce moment-là pour que lorsqu’il mette enfin le pied à Blue Valley pour de vrai et que vous le voyez se manifester, cela semblait mérité, cela faisait peur, et cela ressemblait à tout avait changé. Quand les gens verront cet épisode, espérons-le, ils seront à la fois heureux et effrayés en le regardant. “

Alors que Stargirl a commencé sa vie sur DC Universe et HBO Max, l’émission a finalement été diffusée sur la CW, un réseau avec de nombreuses émissions destinées aux téléspectateurs adolescents et jeunes adultes, ce qui permet à l’émission de bricoler un peu avec l’Arrowverse. John Wesley Shipp, qui revient sur CW’s Flash en tant que Jay Garrick – le Flash original avec le casque Mercury – sera l’invité de l’épisode 9 de la saison 2 de Stargirl, une décision qui, selon Johns, « ouvre la porte à des opportunités pour nous de , éventuellement, interagir avec [Arrowverse] personnages.”

Stargirl revient pour la saison 2 le mardi 10 août sur The CW. Pour en savoir plus sur la saison à venir, consultez notre premier aperçu d’Eclipso et découvrez quels méchants reviennent.