Starhorse de Destiny 2 est la meilleure partie de sa mise à jour massive

Capture d’écran : Bungie / Kotaku

Il y a tellement de choses à dire dans la mini-extension Bungie 30th Anniversary de Destiny 2. Il y a un nouveau donjon fantastique, des tonnes de nouvelles armes intéressantes et des changements d’équilibre radicaux dans le bac à sable. Putain tout ça. Pour l’instant, nous parlons du cheval parce qu’il s’empare de Destiny et c’est aussi incroyable et absurde que cela puisse paraître.

Bungie a taquiné un cheval bleu fantasmatique il y a une semaine. Maintenant, Starhorse – oui, c’est son nom honnête – est là, et il a passé les dernières 24 heures à transformer non seulement le marchand ambulant Xur, mais tous les joueurs de Destiny 2 avec un cœur et un pouls en filles de cheval. Vous voyez, Starhorse n’est pas seulement là pour le spectacle. Il n’y a pas que les écrivains de Bungie qui s’amusent alors que 2021 s’efface dans la mémoire. C’est le plus récent fournisseur du jeu et l’étrange chef de file de son dernier mode de broyage de butin. Comme l’a écrit un joueur sur Twitter : « Je m’attendais au Starhorse. Je ne m’attendais pas à ce que le Starhorse soit *responsable*.

Dares of Eternity est une nouvelle activité à six joueurs dans laquelle vous faites tourner la boussole géante de Xur et combattez les ennemis et les boss à partir de n’importe quel symbole sur lequel il atterrit. Pour perfectionner vos compétences de gardien ? Gagner un joli butin ? Sauver la galaxie ? Non. Vous le faites parce que Starhorse l’exige. Vous jouez pour le dieu paraversal à sabots, qui vous stimule après chaque tour avec des hennissements et des hennissements géants qui ondulent dans l’espace-temps. Parfois, il apparaît même dans les couloirs entre les arènes. Et bien sûr, il est là à la fin pour vous permettre de vous prélasser dans sa majesté alors qu’une cascade d’engrammes rares et de pièces étranges jaillit du coffre au trésor final en compensation de votre labeur.

La partie la plus étrange ? Le tout est structuré comme un jeu télévisé que Xur anime pour un public invisible, citant Whose Line Is It Anyway? Et le prix est juste. « Est-ce que ma performance de l’ancien rituel d' »hébergement » vous a satisfait ? » demande-t-il après avoir terminé votre première course. « Cela fait plaisir au cheval lorsque je prononce ces paroles sacrées… même si je ne comprends pas tout ce que le cheval me demande. »

G/O Media peut toucher une commission

Capture d’écran : Bungie / Kotaku

Lorsque Starhorse a été taquiné pour la première fois, certaines personnes se sont demandé pourquoi Xur avait soudainement un cheval. Certains se sont même demandé s’il monterait à cheval, ou si le cheval était un nouveau type de monture que les joueurs pouvaient monter. Que Starhorse nous pardonne notre ignorance. Comme Xur, nous apprenons encore ses manières.

En plus d’être en charge, Starhorse vous offre également des primes spéciales que vous devez compléter afin de vous classer avec lui et de débloquer de nouveaux trésors d’autres dimensions, célébrant les 30 ans d’histoire du développement de Bungie. Je n’ai jamais été aussi prêt à servir.

Capture d’écran : Bungie / Kotaku

Mais sérieusement, pourquoi un cheval fait de poussière spatiale bleue me demande-t-il de tirer sur cent Cabals avec un fusil à impulsion ? C’est la meilleure partie de tout ça : personne ne le sait. Que disent les rames et rames de la tradition Destiny à propos des chevaux ? Absolument merde. Comme l’a souligné Ryan Gilliam de Polygon, nous avons déjà vu le cheval une fois de retour dans la salle de butin finale du mode Trials of the Nine de Destiny 2. Il apparaîtrait brièvement pour ceux qui traînaient trop longtemps.

Maintenant, il est là pour de vrai, et je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il a un plan. Certains joueurs craignent que Starhorse ne soit trop présent pour le déroulement par ailleurs extrêmement solennel et dramatique d’un jeu sur l’adoration d’un orbe extraterrestre géant, mais jusqu’à présent, cela ressemble à un mélange parfait des éléments les plus amusants et les plus fantastiques qui composent Destiny.

Voici l’un des rares nouveaux éléments d’histoire sur Starhorse que nous avons : le son des sabots qui claquent joue dans votre esprit, et vous vous sentez comme si vous étiez blotti à un niveau moléculaire, presque mathématique. Oui. Oui.