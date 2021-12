StarkWare propose de déployer Aave sur son ZK-Rollup L2 StarkNettw

Annonces

StarkWare propose de déployer Aave sur son ZK-Rollup L2 StarkNet

AnTy30 décembre 2021

Une nouvelle proposition a été soumise au forum de gouvernance d’Aave qui appelle au déploiement du protocole de prêt DeFi sur StarkNet, le ZK-Rollup décentralisé et sans autorisation de StarkWare.

Yael Doweck, chef de produit chez StarkWare, a soumis la proposition d’intégration du protocole au nom du créateur de StarkNet, tout comme MakerDAO l’a fait sur son L2.

« Avec le succès des marchés Polygon et Avalanche, le déploiement sur StarkNet entraîne une valeur supplémentaire pour Aave », a noté la proposition.

Alors que Polygon était une chaîne latérale dotée de son propre modèle de sécurité, StarkNet est une solution L2 qui apporte aux cumuls de validité une sécurité supplémentaire en plus de celle de L1. En tant que tel, StarkNet vise à attirer des applications et des utilisateurs qui hésiteraient à intégrer les chaînes latérales.

En plus de sa sécurité, l’efficacité du capital de StarkNet en termes de délai de retrait plus court permettra à ce déploiement de connecter efficacement la liquidité entre les réseaux, a-t-il déclaré.

Actuellement, 14 applications DeFi et de jeux ont été construites sur StarkNet, et il a également un partenariat avec l’un des principaux échanges centralisés, OKEx.

StarkWare, le développeur principal du protocole StarkNet, a proposé de cofinancer cet effort aux côtés du DAO sur une base 50/50.

Aave est l’un des principaux protocoles financiers décentralisés avec 14,15 milliards de dollars d’actifs bloqués, contre 19,13 milliards de dollars par rapport à fin octobre, ce qui en fait le quatrième plus grand projet DeFi. Pendant ce temps, son jeton de gouvernance AAVE se négocie à environ 248 $, soit 62,5% de moins que son sommet historique en mai de cette année.

Le projet DeFi s’est également associé au protocole de financement décentralisé Centrifuge pour permettre aux petites et moyennes entreprises d’accéder aux liquidités disponibles sur le marché de la cryptographie en symbolisant les actifs du monde réel. Après avoir symbolisé les prêts-relais, les factures de fret et les créances commerciales, entre autres, Aave utilisera ces jetons comme garantie.

« Le marché RWA fait le lien entre le monde réglementé de TradFi et le monde sans confiance de DeFi », a déclaré Lucas Vogelsang, co-fondateur du développeur Centrifuge End Labs. « C’est un grand pas pour le protocole Aave.

L’idée est de « permettre aux déposants d’Aave de gagner un rendement contre des garanties stables et non corrélées du monde réel » en construisant un pont entre le capital DeFi et les entreprises du monde réel. Pendant ce temps, les émetteurs Centrifuge seront en mesure de mettre en garantie et d’emprunter sur le marché à travers une grande variété de classes d’actifs.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.