StarkWare, responsable des ZK-Rollups pour Ethereum, lève 50 millions de dollars US et la valorisation dépasse les 2 milliards de dollars US

Avec ces 50 millions de dollars US, StarkWare est désormais valorisé à plus de 2 milliards de dollars US et est répertorié comme l’une des startups les plus réputées de l’écosystème Ethereum.

StarkWare, le développeur de solutions basées sur Ethereum, a annoncé la levée d’environ 50 millions de dollars dans un nouveau tour de financement, portant la société à environ 2 milliards de dollars.

StarkWare lève 50 millions de dollars supplémentaires

En tant que tel, StarkWare a gagné en pertinence ces derniers temps, précisément pour travailler sur l’une des solutions permettant de résoudre les problèmes d’évolutivité présents dans la blockchain Ethereum, connue sous le nom de ZK-Rollups et dont la proposition envisage de créer un mécanisme pour regrouper les transactions et les envoyer via un canal externe au réseau, permettant un processus beaucoup plus rapide et moins cher par rapport aux opérations traditionnelles.

En ce qui concerne ce cycle de StarkWare, les rapports suggèrent qu’il comprenait la participation de Paradigm, Three Arrows Capital, Alameda Research et Founders Fund, dirigé par Sequoia Capital.

Nous sommes ravis d’annoncer notre Série C de 50M$ à 2B$. Un grand merci à notre investisseur principal, @sequoia, à nos merveilleux investisseurs de suivi et aux dizaines de partenaires et collaborateurs de l’écosystème qui ont participé à ce tour, pour leur vote de confiance envers nos produits et notre technologie. pic.twitter.com/CuaeMSf2s6 – StarkWare (@StarkWareLtd) 16 novembre 2021

Parmi les plans de StarkWare figure le lancement prochain de StarkNet Alpha, un réseau de test qui prendra en charge les contrats intelligents sans autorisation, permettant une interaction entre les contrats conclus aux différents niveaux disponibles dans le produit.

Les problèmes avec l’évolutivité d’Ethereum

La voie empruntée par StarkWare crée de nombreuses attentes parmi les développeurs et les programmeurs opérant sur le réseau Ethereum, car les Rollups apparaissent comme les solutions les plus sûres pour résoudre les problèmes d’évolutivité et de coûts opérationnels.

Il existe actuellement deux types de Rollups :

Type de Rollup dans lequel l’agrégateur met des fonds en garantie et compile une série de transactions qui est ensuite envoyée à la couche principale d’Ethereum. Ici, le contrat intelligent que le groupe des opérations reçoit ne vérifie pas s’ils sont corrects ou non, mais un auditeur externe peut les examiner et déterminer si tout se passe comme prévu.. Le processus prend environ sept jours, et si tout se passe comme prévu, les transactions sont traitées.

Contrairement au cumul optimiste, ici l’opération est effectuée immédiatement et il n’est pas nécessaire d’attendre une si longue période pour la vérification correspondante. Cependant, le principal problème associé à cette solution est le fait qu’elle est très complexe au niveau du codage, il est donc très difficile de l’ajuster en fonction des besoins de chaque projet intéressé à la mettre en œuvre puisque le code ne peut pas être collé directement utilisé sur le manteau principal.

Et en dehors de l’écosystème Rollups, il existe également des solutions de deuxième couche, qui rationalisent également le flux des opérations du réseau Ethereum via des canaux alternatifs au réseau qui apparaissent comme d’autres réseaux indépendants. Bien que ceux-ci résolvent les problèmes de congestion et de coûts, les analystes indiquent qu’ici il pourrait y avoir des compromis avec la sécurité précisément parce qu’ils n’ont pas autant de HASH que celui qui capitalise sur la Blockchain d’origine.

