Starling Home Hub peut désormais ajouter les nouvelles caméras Nest à HomeKit, vous permettant d’abandonner l’application Google Home

J’ai écrit d’innombrables articles sur le Starling Home Hub, mais l’appareil ne cesse de s’améliorer sans abonnement nécessaire pour les mises à jour continues. Plus tôt cet été, il a ajouté AirPlay aux haut-parleurs Google Nest, et je l’utilise presque quotidiennement depuis lors. Aujourd’hui, une nouvelle mise à jour est disponible qui prend en charge les dernières caméras Nest à HomeKit.

Notre site frère 9to5Google a examiné l’une des nouvelles caméras Nest et a déclaré ceci :

Les problèmes en question proviennent d’autres interactions, en particulier avec certaines des fonctionnalités et des paramètres les plus avancés. L’organisation de Google dans l’application Home semble bâclée, et c’est un problème qui affecte tout dans l’application. Sous les paramètres de Nest Cam (batterie), vous trouverez des informations génériques sur l’appareil en haut, suivies de notifications. Dans cette section, vous pouvez modifier les notifications que vous recevrez, même avec la possibilité d’ajuster les notifications en fonction du type de mouvement qui se trouve dans le cadre. L’onglet de la batterie est également assez simple, avec un simple pourcentage de la quantité de jus dans la batterie et une bascule pour l’économiseur de batterie.