Starlink de SpaceX pourrait donner un coup de pouce à Internet en vol – .

Quelle que soit la vitesse à laquelle notre Internet domestique et nos données mobiles sont rapides, le service Internet que nous payons sur nos vols ne semble jamais s’améliorer. Cela pourrait ne plus être le cas pour bien plus longtemps, car The Verge rapporte que la société de transport spatial d’Elon Musk, SpaceX, est actuellement en pourparlers avec « plusieurs » compagnies aériennes pour fournir son réseau Internet par satellite Starlink dans les avions.

Selon The Verge, Jonathan Hofeller, vice-président des ventes commerciales de Starlink chez SpaceX, a déclaré aux participants à la conférence Connected Aviation Intelligence cette semaine que la société avait déjà un produit aéronautique en préparation et prévoyait de le proposer aux compagnies aériennes “très bientôt. “

Meilleure offre du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques sont hors normes ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

“Nous sommes en pourparlers avec plusieurs compagnies aériennes”, a déclaré Hofeller mercredi. « Nous avons notre propre produit aéronautique en cours de développement… nous avons déjà fait quelques démonstrations à ce jour, et nous cherchons à finaliser ce produit pour être installé sur des avions dans un avenir très proche. »

Fin mai, SpaceX avait lancé plus de 1 700 satellites en orbite dans le cadre de Starlink. Des centaines de milliers de personnes se sont inscrites à la version bêta de Starlink, au cours de laquelle les utilisateurs peuvent s’attendre à recevoir des vitesses de téléchargement comprises entre 50 Mb/s et 150 Mb/s. Il en coûte 99 $ par mois pour accéder au service bêta, mais vous devrez également payer 499 $ pour le kit Starlink, qui comprend le Starlink, le routeur Wi-Fi, l’alimentation, les câbles et le trépied de montage. Le Starlink a également besoin d’une vue dégagée du ciel pour se connecter.

Au cours de sa table ronde, Hofeller a déclaré que la conception des antennes des compagnies aériennes que SpaceX utilisera pour le Wi-Fi en vol sera similaire à celles des terminaux grand public, mais “avec des améliorations évidentes pour la connectivité de l’aviation”. Ces antennes seront également conçues et construites par SpaceX, et il leur sera possible de se connecter à des stations au sol pour communiquer avec les satellites de l’entreprise.

Lorsque les avions survolent de grandes étendues d’eau, où il n’y a pas de stations au sol à portée, Starlink dépendra de la connectivité intersatellite qui utilise des lasers pour relier les satellites, que Hofeller appelle cela «la prochaine génération de notre constellation. “

SpaceX entre dans un domaine avec beaucoup de concurrence, comme le note The Verge. Intelsat et Viasat exploitent actuellement des réseaux de satellites en orbite géostationnaire, et Viasat a annoncé plus tôt cette année que Delta Airlines avait sélectionné sa solution de connectivité en vol par satellite en bande Ka pour plus de 300 avions de sa flotte. La technologie Viasat sera déployée cet été, mais SpaceX ne semble pas concerné.

« Dans l’ensemble, les passagers et les clients veulent une expérience formidable qui [geostationary] les systèmes ne peuvent tout simplement pas fournir », a déclaré Hofeller. « Donc, ce sera à la compagnie aérienne individuelle de décider si elle veut y répondre ou si elle est d’accord avec un système qui ne répond pas aussi bien à la demande de ses clients. »

Meilleure offre du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques sont hors normes ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission