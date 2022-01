Starlink d’Elon Musk commence à rembourser les précommandes de service Internet par satellite après l’incitation du gouvernement

La société a déclaré que le ministère des Télécommunications lui avait demandé de rembourser les précommandes jusqu’à ce qu’elle licencie son service Internet en Inde.

Starlink, propriété d’Elon Musk, a commencé à envoyer des e-mails aux utilisateurs indiens pour offrir des remboursements sur leurs précommandes suite à une directive du ministère des Télécommunications.

La division Internet par satellite de SpaceX a déclaré que le ministère des Télécommunications lui avait demandé de rembourser les précommandes jusqu’à ce que la société licencie son service Internet en Inde. On croyait auparavant que la société travaillait au lancement de ses services en Inde dans 10 circonscriptions rurales de Lok Sabha. Il avait également marqué l’Inde comme l’un de ses marchés clés.

« Comme cela a toujours été le cas, vous pouvez recevoir un remboursement à tout moment », a déclaré la société dans son e-mail à un client qui avait pré-réservé le service, a rapporté ..

Starlink a déclaré dans l’e-mail que le délai de réception des licences pour opérer en Inde était inconnu et qu’il y avait plusieurs problèmes qui devaient être résolus dans le cadre des licences pour que la société puisse opérer en Inde.

Lire aussi | CES 2022 : la nouvelle télécommande TV de Samsung utilise la fréquence radio des routeurs pour rester chargée

« Malheureusement, le calendrier de réception des licences d’exploitation est actuellement inconnu, et il y a plusieurs problèmes qui doivent être résolus avec le cadre de licence pour nous permettre d’exploiter Starlink en Inde », a indiqué . dans l’e-mail.

En décembre, le directeur de Starlink India, Sanjay Bhargava, a déclaré que la société espérait demander une licence commerciale avant le 31 janvier. Une présentation qu’il a faite a indiqué que la société visait à avoir 200 000 appareils Starlink dans le pays d’ici décembre si elle pouvait déployer les services d’ici avril, rapports dit.

Starlink a reçu plus de 5 000 précommandes pour son service Internet par satellite en Inde. Cependant, le Centre a déconseillé aux personnes de s’abonner à Starlink sans licence et a mis en garde la société, lui ordonnant de s’abstenir de prendre des réservations.

Starlink avait précédemment enregistré ses activités en Inde en novembre. Starlink Satellite Communications Private Limited permettra à la société de demander des licences.

Lire aussi | Lancement du Moto G71 5G India le 10 janvier ; Tout savoir

La société d’Elon Musk est l’une des nombreuses sociétés qui lancent de petits satellites dans le cadre d’un réseau en orbite terrestre basse pour fournir des services Internet haut débit à faible latence, en mettant particulièrement l’accent sur les zones reculées. Ses concurrents incluent OneWeb – un opérateur de satellites effondré sauvé par le gouvernement britannique et le groupe Bharti et Kuiper d’Amazon.com.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.