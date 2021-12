Starly clôture un cycle de financement pré-IDO de 6,1 millions de dollars et annonce ses plans futurs

Zoug, Suisse, le 7 décembre 2021,

– Starly, la rampe de lancement et le marché des NFT gamifiés, vient de clôturer son tour de financement pré-IDO avec 6,125 millions de dollars levés auprès de nombreux investisseurs mondiaux, dirigés par Spartan Group.

Le tour de table comprend certains des investisseurs les plus notables tels que Dapper Labs, Animoca Brands, LD Capital, Double Peak, Axia8, Youbi Capital, Shima.capital, SkyVision Capital et des investisseurs providentiels de premier plan, dont Marat Kichikov, associé directeur du groupe BitFury, qui se joint également à titre de conseiller.

« Nous considérons Starly, avec son mécanisme unique permettant aux créateurs de créer des collections NFT, comme faisant partie de la tendance plus large de la création et de la collection NFT devenant plus accessibles au grand public », a déclaré Kelvin Koh, co-fondateur, partenaire et CIO de l’investisseur principal Spartan. Capitale.

« Le marché du NFT est l’un des plus dynamiques du marché », a ajouté Marat Kichikov, associé directeur du groupe BitFury et conseiller Starly. « Cela va révolutionner beaucoup de choses que nous utilisons aujourd’hui. L’équipe Starly a une vision claire sur la façon d’utiliser la technologie et de créer une expérience innovante, en mettant l’accent sur le phénomène de la collection. Starly connecte les créateurs et les collectionneurs, aidant les utilisateurs non-cryptés à bénéficier de la technologie. Je suis heureux de soutenir l’équipe avec mon investissement et de rejoindre en tant que conseiller.

Starly est une rampe de lancement et une place de marché qui permettent aux utilisateurs de collecter et d’échanger des NFT, donnant naissance à un écosystème gamifié où les collectionneurs peuvent acheter et vendre leurs actifs afin de compléter des collections de valeur.

« Bien que l’écosystème NFT en soit encore à ses balbutiements, les projets commencent déjà à s’imposer », a déclaré Ilja Terebin, PDG de Starly. « Il est difficile de trouver une véritable innovation sur le même marché d’émission et de revente de NFT, mais chez Starly, nous avons créé quelque chose de vraiment différent : une plate-forme où les NFT peuvent être instantanément frappés, gamifiés, dotés d’un statut rare et utilisés à la fois dans le cadre d’une collection et comme quelque chose que les utilisateurs peuvent apprécier.

Starly a généré plus de 750 000 $ de ventes depuis son lancement fin septembre et est devenu un partenaire stratégique du très populaire Flow Fest, fournissant l’infrastructure qui a hébergé son célèbre « Mystery Pack Giveaway » et a impliqué environ 70 000 utilisateurs.

Après une période fructueuse de collecte de fonds et de partenariats, la plateforme soutenue par Flow a également annoncé le lancement de son jeton STARLY, IDO aura lieu le 20 décembre suivi d’une cotation sur l’échange de niveau 1 le 21 décembre.

À propos de Starly

Starly est une rampe de lancement et une place de marché pour les collections NFT gamifiées. Visant à rendre la création, la vente et la collecte de NFT aussi simples que possible, il offre l’expérience ultime aux créateurs et à leurs fans. Créé par une équipe expérimentée qui a précédemment fondé les réseaux sociaux F3 avec plus de 30 millions d’utilisateurs et Ask.fm avec plus de 150 millions d’utilisateurs, Starly est alimenté par les moteurs et les techniques utilisés pour créer la viralité.

À propos du groupe Spartan

Spartan Group est une société leader d’investissement et de conseil en blockchain basée à Singapour et à Hong Kong. Les partenaires de Spartan Group sont d’anciens vétérans du monde bancaire, des hedge funds et du capital-risque. Il propose des services de conseil sur mesure aux principaux projets de blockchain et aux entreprises cherchant à mettre en œuvre leurs stratégies d’expansion, de collecte de fonds et d’écosystème en Asie. En outre, ils investissent également dans des projets de blockchain via le bras d’investissement.

