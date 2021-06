Starmer a exigé un «changement radical» du Parti travailliste alors qu’il démantelait la direction de Neil Kinnock | UK | Nouvelles

Sir Keir Starmer a discuté de son enfance, de sa carrière de juriste et de la direction du Parti travailliste depuis sa chambre d’amis pendant le verrouillage dans une interview extraordinaire avec Piers Morgan. Le leader travailliste a rejoint le célèbre diffuseur pour un épisode d’une heure de “Life Stories”. C’était la première interview avec un chef de parti dans l’émission de discussion depuis que l’ancien rédacteur en chef du tabloïd avait interviewé Gordon Brown lorsqu’il était Premier ministre en 2010.

Sir Keir a déclaré que les mois à venir étaient une période potentiellement décisive pour le parti travailliste.

Il a dit: «Laissez-moi sortir, laissez-moi enlever le masque.

«Au fur et à mesure que nous en sortons, cela permet à l’espace politique de s’ouvrir et me permet de m’ouvrir».

Lorsqu’on lui a demandé si c’était un moment charnière pour le parti travailliste, Sir Keir a répondu: «Oui – pour moi, pour mon parti, cette chance aux prochaines élections ne se reproduira pas. Nous en avons perdu quatre de suite. Il ne s’agit pas de moi, mais de ce qui est bon pour notre pays. »

L’entretien d’une heure, souvent intensément personnel, comprenait des contributions d’amis et de collègues travaillistes, y compris l’ancien dirigeant travailliste Neil Kinnock, qui approuvait Sir Keir.

M. Kinnock a sans doute rétabli l’éligibilité du parti après la direction de Michael Foot dans les années 80.

Il a dénoncé le groupe trotskyste Militant et d’autres organisations d’extrême gauche.

Alors que l’ancien avocat a également tenté de se distancier de l’extrême gauche, des rapports mis au jour révèlent qu’en 1986, juste après avoir obtenu un diplôme de troisième cycle en droit à Oxford, Sir Keir était membre du «collectif éditorial» qui a fondé une gauche radicale. journal de l’aile appelé Alternatives Socialistes.

Le magazine a critiqué le parti travailliste sous M. Kinnock, attaquant le «programme économique néo-keynésien désespéré de la droite travailliste» et a appelé à une «alternative radicale».

Dans les éditoriaux, le magazine a appelé à «une extension radicale de la propriété commune sur la richesse et le pouvoir». Dans l’un, il a fait valoir que «les prisonniers devraient avoir un contrôle beaucoup plus grand sur les conditions de leur propre incarcération».

Sir Keir a utilisé la plate-forme pour dénoncer «l’assaut autoritaire du thatchérisme».

JUST IN: L’Islande a appelé Bloc pour considérer l’indépendance comme une “ nuisance ”

Il a ensuite déménagé à Oxford pour des études de troisième cycle.

En 2018, lors d’une interview avec Nick Robinson de la BBC, il s’est rappelé être allé chez Tony Benn.

Il a dit: “Il m’a laissé m’asseoir dans la chaise de Keir Hardie pour l’interviewer pour des alternatives socialistes.”

Un porte-parole de Sir Keir a déclaré au Times l’année dernière: «Keir est un fier socialiste qui a passé sa vie à lutter pour la justice et l’égalité.

“Il se présente dans cette course à la direction en raison de sa détermination à mettre en place un gouvernement travailliste radical aux prochaines élections.”