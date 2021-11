La députée Caroline Nokes, ancienne ministre et présidente du Comité restreint des femmes et de l’égalité, a accusé Stanley Johnson, ancien député européen et père du Premier ministre, de « lui avoir donné une tape sur les fesses » en 2003.

Les commentaires de Mme Nokes sont intervenus lors d’une table ronde entre quatre femmes parlementaires sur la violence à l’égard des femmes à la suite du meurtre de Sarah Everard en mars.

Mme Nokes, qui a renoncé à son droit à l’anonymat lors de la discussion diffusée, affirme que l’incident s’est produit lors de la conférence du parti conservateur à Blackpool en 2003, alors qu’elle avait 31 ans et que l’ancien député européen avait 63 ans.

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que les allégations contre M. Johnson étaient « graves » et devaient faire « l’objet d’une enquête approfondie ».

Il a déclaré : « Je ne pense pas qu’à ce stade, ce soit à moi de dire ce qui devrait se passer en conséquence.

« Mais il faut du courage et du courage pour se manifester pour faire des allégations comme celle-ci. »

« Ils doivent maintenant faire l’objet d’une enquête approfondie – soit par le Parti conservateur, soit par les autorités pénales.

« Ces allégations ayant été faites, il faut maintenant une enquête à leur sujet. »

S’adressant à Sky News, Mme Nokes a accusé la femme de 81 ans de lui avoir dit « vous avez une belle place ».

« Je me souviens d’un homme très en vue – à l’époque le candidat conservateur de Teignbridge dans le Devon – me donnant une tape dans le dos aussi fort qu’il le pouvait et me disant : ‘Oh, Romsey, tu as un beau siège.’

« Je considère maintenant comme un devoir, un devoir absolu, d’appeler partout où vous le voyez. »

« Soyez la femme bruyante, agaçante et agressive dans la pièce parce que si je ne suis pas prêt à faire cela, alors ma fille ne sera pas prête à le faire … vous arrivez à un point où vous montez avec ça , je ne mettrai pas’.

« J’aurais eu la trentaine, donc assez vieux, assez vieux pour l’appeler. »

« Il s’agit effectivement d’un particulier. Je ne vais pas être entraîné, encore une fois, dans des allégations spécifiques contre un particulier. Bien sûr, nous voudrions que toute personne, quelle que soit la circonstance, qui estime avoir été victime de tout type de harcèlement soit libre de se manifester et de le signaler aux autorités compétentes. »