Starmer dirige les appels du parti travailliste pour une enquête sur le financement de la rénovation des appartements de Downing Street | Politique | Nouvelles

M. Cummings, qui a quitté le personnel de M. Johnson brusquement à la fin de l’année dernière après avoir été son conseiller le plus influent sur le Brexit et la campagne électorale de 2019, a déclaré dans un blog qu’il avait déclaré au Premier ministre que les projets de faire payer les donateurs pour la rénovation étaient “contraires à l’éthique, stupides, peut-être illégal. ” L’ancien haut responsable a insisté sur le fait qu’il n’était pas responsable des fuites sur le coût de la rénovation et sur les communications privées de M. Johnson sur l’approvisionnement des ventilateurs COVID-19.

Il a également déclaré que le Premier ministre et son bureau étaient tombés en deçà des normes acceptables de compétence et d’intégrité.

Le bureau de M. Johnson a déclaré que le gouvernement avait suivi les règles relatives à la rénovation et avait rejeté les allégations selon lesquelles le Premier ministre s’était ingéré dans une enquête sur les fuites.

Mais le parti travailliste a exigé une enquête sur les allégations.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré: «C’est important parce que c’est une question d’intégrité et d’argent des contribuables.

«Vous avez l’ancien conseiller le plus haut placé du premier ministre qui dit qu’il est tombé bien en deçà des normes d’intégrité qui sont nécessaires pour le bureau du premier ministre.

«Chaque jour, il y a plus de preuves de ce sleaze et franchement ça pue.

Le secrétaire des communautés fantômes, Steve Reed, a déclaré: «Nous demandons au gouvernement de publier toute correspondance relative aux paiements ou aux dons autour de la rénovation.

«Nous devons connaître le montant total qui a été dépensé et nous devons savoir qui a payé le travail en premier lieu que le premier ministre propose maintenant de rembourser.

«Si les gens font des dons importants au Parti conservateur, au gouvernement, nous devons savoir qui ils sont afin que nous puissions nous assurer que le gouvernement ne leur rend pas service en retour.

“C’est de cela qu’il s’agit. C’est le comportement d’une dictature en fer-blanc. La Grande-Bretagne, franchement, mérite beaucoup mieux que cela.”

Le Parti travailliste a également demandé la création d’une commission indépendante sur l’éthique et les normes au sein du gouvernement.

Les affirmations de M. Cummings faisaient partie d’une attaque de grande envergure contre son ancien patron après que des sources n ° 10 aient informé les journaux que l’ancien assistant était à l’origine d’un certain nombre de fuites dommageables – y compris des SMS échangés entre le Premier ministre et l’entrepreneur Sir James Dyson au sujet des impôts. questions.

Cela fait suite au départ dramatique de M. Cummings l’année dernière du n ° 10 au milieu des retombées d’une lutte de pouvoir interne acharnée avec Mme Symonds.

Dans son article de blog, M. Cummings a accusé M. Johnson de chercher à arrêter une enquête sur la fuite de plans pour un deuxième verrouillage du coronavirus après avoir été averti que cela pourrait impliquer Henry Newman, un ami proche de sa fiancée.

Il a déclaré: “Il est triste de voir le Premier ministre et son bureau tomber si loin en deçà des normes de compétence et d’intégrité que le pays mérite.”

La commission électorale a déclaré qu’un mois après avoir révélé pour la première fois qu’elle avait contacté le parti conservateur au sujet d’un don de 58 000 £ en relation avec l’appartement, ces discussions se poursuivaient.

Une porte-parole de la commission a déclaré: «Les discussions avec le Parti conservateur se poursuivent alors que nous travaillons pour déterminer si des sommes relatives aux travaux du 11 Downing Street relèvent du régime réglementé par la commission et doivent donc être rapportées et publiées ultérieurement.

“Le parti travaille avec nous là-dessus.”