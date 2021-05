Starmer «doit» partir si les prochaines élections partielles ne restent pas travaillistes – Diane Abbott | UK | Nouvelles

L’ancien ministre de l’Intérieur a suggéré au maire du Grand Manchester, Andy Burnham, de devenir chef si Sir Keir ne parvient pas à conserver le siège autrefois résolument travailliste du mur rouge. Le sondage a été déclenché parce que l’actuel député Tracy Brabin démissionne après avoir été élu premier maire du métro du West Yorkshire.

Mme Abbott est la dernière alliée proche de l’ancien dirigeant Jeremy Corbyn à lancer une attaque cinglante contre les tentatives de Sir Keir de reconstruire le parti.

Ses efforts ont jusqu’à présent été désastreux après avoir perdu l’élection partielle de Hartlepool au profit des conservateurs et subi un martèlement lors des élections locales en Angleterre.

Mme Abbott a insisté sur le fait que si le siège clé du mur rouge devenait bleu, ce serait «sûrement des rideaux» pour l’avocat devenu politicien.

Écrivant dans le Guardian, elle a déclaré: «Le soutien de l’électorat ethnique minoritaire peut permettre au parti d’occuper le siège et à (M.) Starmer de s’accrocher en tant que leader travailliste.

Être un visage visible et vocal tout au long de la pandémie l’a peut-être aidé à augmenter sa majorité lors du vote à la mairie de ce mois-ci.

Et avec sa popularité s’étendant maintenant au-delà du nord-ouest, de nombreux experts croient que sa personnalité terre-à-terre d’homme du peuple pourrait propulser les travaillistes au pouvoir.

Cependant, cette perspective semble improbable – du moins pour le moment.

Sir Keir a insisté sur le fait qu’il n’allait nulle part et a promis cette semaine de passer l’été à élaborer un tout nouveau manifeste pour relancer la fortune du Labour.

Un élément clé de sa vision est de «moderniser» le parti, ce qui, selon lui, est essentiel s’il veut un jour reprendre le pouvoir.

Le chef du parti aurait cité les anciens premiers ministres travaillistes Clement Attlee et Tony Blair comme des politiciens qui ont contribué à transformer la société lors de son discours aux députés.

Il leur aurait dit: «Je ne suis pas venu en politique pour bricoler.

«J’y suis entré, comme vous tous, pour changer des vies et changer la Grande-Bretagne.

«C’est un moment unique dans une génération.

“Nous devons construire une Grande-Bretagne post-austérité, post-Brexit post-pandémique.”

Une source travailliste a rejeté les commentaires de Mme Abbott ce soir.

Ils ont déclaré au Telegraph: “Le peuple britannique veut que le Parti travailliste se concentre sur l’avenir et les prochaines élections générales, ne se parle pas à lui-même et ne relance les concours à la direction d’il y a six ans.”