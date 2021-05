Starmer fait face à un défi de leadership «inévitable» – Les députés travaillistes se retournent contre le patron du «canard boiteux» | Politique | Nouvelles

L’autorité du chef du parti a été frappée par un résultat meurtrier dans l’ancien siège travailliste qui a vu un député conservateur élu pour la première fois en 50 ans. Quelques heures à peine après l’annonce du résultat, les critiques de Sir Keir font déjà un briefing contre lui.

Blâmant le manque de politique socialiste de la direction pour ne pas avoir remporté le siège qui a été remporté deux fois sous la direction de Jeremy Corbyn, Diane Abbott a tweeté: “Écraser la défaite des travaillistes à Hartlepool. Il n’est pas possible de blâmer Jeremy Corbyn pour ce résultat.

“Les travaillistes ont remporté le siège à deux reprises sous sa direction. Keir Starmer doit repenser sa stratégie.”

L’ancien député travailliste Richard Burgon a ajouté: «Une défaite incroyablement décevante à Hartlepool.

«Nous reculons dans les domaines que nous devons gagner.

«Les dirigeants syndicaux doivent changer de direction de toute urgence.

“Il devrait commencer par défendre les politiques populaires dans nos récents manifestes – soutenus par une large majorité d’électeurs.”

Un autre député a qualifié le chef de “canard boiteux”, mettant en garde contre un défi de leadership à venir.

“Vous commencerez à voir son autorité décliner et le gros poisson manoeuvrer de manière irrespectueuse autour de la carcasse toujours en mouvement”, ont-ils déclaré à Politico.

Critiquant la pression de Sir Keir pour que le parti soit perçu comme plus patriotique, le député travailliste Lloyd Russell-Moyle a déclaré: “C’est bien de voir un drapeau sans valeur flottant et le port du costume fonctionner si bien.”

La candidate conservatrice Jill Mortimer a battu le Dr Paul Williams du Labour – un passionné du reste et un militant du deuxième référendum à l’époque où il était député de Stockton South de 2017-19 – avec une majorité de près de 7000 à l’élection partielle.

Le résultat représente un swing de plus de 10000 voix pour les conservateurs au siège depuis le vote de 2019.

Une fracture à travers le travail s’est ouverte après la perte de Hartlepool. Alors que les députés à gauche du parti demandent un changement de direction et un programme politique plus radical, les alliés de Sir Keir appellent à un changement plus rapide.

Une source travailliste a déclaré que Sir Keir Starmer assumerait la responsabilité du résultat, mais a affirmé que la perte était due à un échec à se déplacer vers le centre assez rapidement et ne représentait pas la nécessité de revenir aux politiques adoptées sous la direction de M. Corbyn.

Ils ont dit: «Nous avons dit que tout le long du nord-est et des Midlands serait difficile.

“Mais le message des électeurs est clair et nous l’avons entendu – le Parti travailliste n’a pas encore suffisamment changé pour que les électeurs nous accordent leur confiance.

“Nous comprenons cela. Nous écoutons. Et nous allons maintenant redoubler d’efforts.

“Les gens ne veulent pas entendre d’excuses. Keir a dit qu’il assumerait la responsabilité de ces résultats – et qu’il assumera la responsabilité de le réparer et de changer le Parti travailliste pour le mieux.”

Admettant que la défaite de Hartlepool a été “déchirante”, le secrétaire des communautés de l’ombre, Steve Reed, a ajouté: “Cela nous dit que le rythme du changement au sein du Parti travailliste n’a pas été assez rapide … nous avons un abus de confiance entre trop de l’électorat britannique et le Parti travailliste, et nous n’avons pas fait assez pour le réparer au cours de l’année écoulée. “

Plus à venir…