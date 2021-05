Starmer parle de la mort de sa mère quelques semaines avant de devenir député

S

ir Keir Starmer a parlé pour la première fois de la tragédie de la perte de sa mère avant qu’elle ne puisse le voir devenir député.

S’adressant à Piers Morgan pour un prochain épisode du programme Life Stories d’ITV, le dirigeant travailliste, 48 ans, a révélé la douleur de voir la santé de sa mère Jo se détériorer alors qu’il se rapprochait de son élection au Parlement.

Jo, un partisan du travail à vie, a souffert de la maladie de Still – une forme rare d’arthrite qui peut détruire les articulations.

Elle est décédée en 2015 – quelques semaines à peine avant que Sir Keir ne soit élu député de Holborn et St Pancras.

J’aurais aimé qu’elle soit là mais elle était d’une manière terrible. Dans un endroit terrible, terrible

Dans des citations publiées par le Mail dimanche, Sir Keir a déclaré: «C’était vraiment tragique. Elle aurait adoré voir ça. Mais elle était si malade à ce moment-là.

«Elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas utiliser ses mains, alors elle devait être nourrie.

«Elle ne pouvait pas parler, ne pouvait pas communiquer. J’aurais aimé qu’elle soit là mais elle était d’une manière terrible. Dans un endroit terrible et terrible.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aurait aimé avoir dit à sa mère s’il en avait eu l’occasion, Sir Keir a répondu: “Je t’aime.”

Dans l’interview, diffusée à 21h30 le 1er juin, Sir Keir a également déclaré qu’un gouvernement sous sa direction ferait de l’amélioration de l’éducation et de la création d’une économie qui traite de l’insécurité et des inégalités ses principales priorités.

Il a déclaré: «Ce sont les articles les plus coûteux qui sortent de la pandémie. C’étaient les articles les plus coûteux avant, mais maintenant ils sont simplement plus brutalement exposés. “