Starmer prévient que les travaillistes pourraient laisser les Lib Dems faire des ravages dans les cibles des conservateurs dans un nouveau coup dur pour Boris | Politique | Des nouvelles

Sir Keir Starmer, 59 ans, a suggéré que le Parti travailliste pourrait retenir les ressources dans les principaux sièges cibles des libéraux-démocrates dans le but d’empêcher les conservateurs de remporter la majorité des circonscriptions lors des prochaines élections générales. La nouvelle intervient après que Sir Ed Davey, 55 ans, a célébré la deuxième victoire des libéraux-démocrates aux élections partielles dans un siège conservateur autrefois sûr la semaine dernière lorsqu’ils ont renversé une majorité de 22 949 pour prendre le siège de soutien au Brexit par 5 925 voix.

L’autre victoire est survenue en juin après que le chef libéral-démocrate a affirmé qu’un marteau orange avait fait tomber une brique bleue du soi-disant mur bleu lors des élections partielles de Chesham & Amersham.

Mais Starmer, qui a succédé à Jeremy Corbyn, 72 ans, à la tête du parti travailliste en avril 2020, a semblé exclure toute proposition que les deux partis pourraient conclure dans une soi-disant » alliance progressiste « , qui est souvent considérée comme incluant également le Parti vert. .

Un rapport intitulé Briser le mur bleu du groupe de réflexion UK in a Changing Europe a révélé que les votes exprimés pour les trois partis progressistes étaient plus nombreux que ceux reçus par les candidats conservateurs et du Brexit Party avec 41 sièges lors des dernières élections, les travaillistes en prenant théoriquement 24 et les libéraux-démocrates gagnants. 17.

Mais les libéraux-démocrates semblent avoir pour objectif de faire des incursions encore plus importantes dans le cœur des conservateurs.

Après leur victoire dans le North Shropshire, les libéraux-démocrates ont averti les conservateurs qu’ils pourraient prendre jusqu’à 57 circonscriptions conservatrices s’il y avait un changement national moitié moins important que celui observé lors des élections partielles.

Cependant, l’étude a également indiqué qu’un vote tactique à droite entre ceux qui ont voté pour « Get Brexit Done » ou soutenu Nigel Farage, 57 ans, en 2019 pourrait coûter 13 sièges aux travaillistes, dont 11 gains conservateurs et deux pour le Brexit Party.

S’adressant à l’ancienne conseillère travailliste Ayesha Hazarika, 46 ans, sur Times Radio, Sir Keir Starmer a déclaré: « Je pense que nous devrions avoir un candidat travailliste pour lequel les gens peuvent voter où qu’ils vivent, et les priver de cela n’est pas la bonne chose à faire. »

Le député de Holborn & St Pancras a également suggéré que les travaillistes pourraient se retirer des sièges que le parti n’a aucune chance réaliste de prendre aux conservateurs.

Les libéraux-démocrates semblent avoir connu un rebond lors des élections partielles, car ils se retrouvent avec le plus haut niveau de soutien depuis la majorité écrasante de M. Johnson à 12%.

Le Parti vert, qui a réalisé une série de gains locaux aux dépens des conservateurs, a enregistré 6% des voix et le Brexit Party rebaptisé, connu sous le nom de Reform UK, a obtenu 5%.

Le chef réformiste Richard Tice, 57 ans, a semblé remporter une grande partie des voix des conservateurs lors de l’élection partielle d’Old Bexley & Sidcup, même si les conservateurs ont réussi à tenir le coup.