Starship Universe atterrit sur Cardano, apportant le dernier album EDM de Paul Oakenfold

Récemment, le fondateur de Cardano ($ ADA) Charles Hoskinson et le producteur de musique et DJ anglais primé Paul Oakenfold ont annoncé une collaboration qui symbolisera tous les aspects du prochain album de musique de danse électronique (EDM) de ce dernier (“Zombie Lobster”) utilisant la blockchain Cardano .

Selon un rapport de BlockTribune, cette collaboration entre le co-fondateur et PDG de la société de R&D Cardano IOHK (alias “IOG”) et l’une des légendes de la musique électronique a été annoncée lors du Cardano Summit 2021 (25-26 septembre), qui a eu lieu lieu à Laramie, Wyoming, États-Unis.

Apparemment, chaque partie de l’album d’Oakenfold (« de la pochette et des notes de pochette aux morceaux et remixes ») sera placée sur la blockchain Cardano. Ces jetons non fongibles (NFT) seront publiés dans le cadre du projet NFT « Starship Universe », qui est exploité par l’entrepreneur musical Alon Shulman et qui publiera bientôt des milliers de NFT sur Cardano.

Hoskinson a dit ceci à propos de son travail avec Oakenfold sur l’album “Zombie Lobster”:

« Apprendre à connaître l’industrie de la musique électronique et comment la blockchain peut la soutenir a été une révélation. Comprendre comment une blockchain comme Cardano peut profiter à des producteurs et des managers comme Alon Shulman, des artistes comme Paul Oakenfold et Carl Cox, des organisations comme Universe et des labels comme Awesome Soundwave et Perfecto et l’ampleur de ce qu’ils réalisent nous permettra de connecter notre technologie à leur créativité . Je suis ravi d’accueillir Starship Universe alors qu’il atterrit sur Cardano et que nous ouvrons ensemble de nouvelles frontières. “

Shulman, qui est le fondateur et président de World Famous Group, une société de marketing, d’investissement et de gestion de la musique, du cinéma, des événements et du divertissement, a déclaré :

« La connexion avec Charles Hoskinson a été une révélation. Il a écouté, et nous avons écouté, et nous avons réalisé que nous parlons la même langue et voulons les mêmes choses pour nos industries et le monde en général. L’intégrité vient lorsque vous obtenez le bon équilibre entre la commercialité et la crédibilité, et il est rapidement devenu évident que nous avons une vision commune centrée sur l’inclusivité et la durabilité.

“Ce qui a commencé comme une idée alors que je me tenais dans le cercle de pierres à Stonehenge est en train de devenir une réalité et je ne pourrais pas être plus fier d’avoir les copilotes Paul Oakenfold et Carl Cox à bord de Starship Universe alors que nous embarquons pour ce voyage au-delà de la dernière frontière. “

Et le producteur de musique et DJ britannique Carl Cox a déclaré :

« J’ai toujours repoussé les limites. Nous sommes passés du vinyle au CD puis au numérique. Nous étions en marge de nos raves originales et maintenant nous sommes à l’avant-garde des grands festivals internationaux. J’ai toujours su que nous étions tous pareils, même si parfois il faut du temps aux autres pour comprendre. Dans la musique de danse, nous promouvons par le bouche à oreille, dans le monde de la technologie, ils l’appellent peer to peer, mais c’est la même chose. Nous partageons tous les deux nos créations et c’est ce qui rend ce prochain chapitre si passionnant.“

Quant à Oakenfold, il a dit :

« Nous vivons dans une ère technologique. Les quais étaient autrefois pour les trains, les nuages ​​étaient dans le ciel et les soirées étaient des endroits où l’on dansait. Les choses changent rapidement. Il s’agit de « quand ? » et où?’ mais peu de gens demandent « pourquoi ? ». Lorsque vous le faites, il devient clair quel est le bon chemin à prendre. Alon Shulman demande « pourquoi ? » puis rend l’impossible possible. Il me dit toujours que nous ne sommes limités que par notre imagination et qu’avec sa synergie avec Charles Hoskinson, il n’y a clairement aucune limite à ce que nous pouvons réaliser ensemble.“

Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir dans ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.