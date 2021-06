Start-ups de mode en ligne – combler le fossé entre les tendances de la mode pré-Covid et post-Covid

Les marques de mode en ligne sont aujourd’hui créatives en matière d’investissements et d’exécutions

Par Dhaval Ahir

Alors que la pandémie a permis à chaque industrie de voir une transformation au sein de ses stratégies opérationnelles et commerciales, c’est le segment entrepreneurial qui a fait preuve du plus haut calibre de résilience face à un environnement en constante évolution pour rester à flot et nager à contre-courant. Le monde post COVID a rendu une chose certaine; l’écosystème des startups numériques est là pour rester et grandir !

La mode en ligne est une émanation de cette même tendance et assumera un rôle de leader, entraînant une croissance dans les années à venir. La nouvelle norme a forcé les entreprises de mode à réinventer leurs offres et à ajouter des fonctionnalités qui mettent en valeur l’hygiène et la sécurité des consommateurs. Même le panier d’achat a mûri pour inclure des catégories liées aux essentiels de la maison. Ce changement a été repris très tôt par la fraternité des start-ups pour inclure des produits de mode innovants et créatifs. Ceux-ci ont gagné du terrain en mettant en œuvre des modèles commerciaux rationalisés pour refléter la facilité et la commodité lors de l’expérience d’achat en ligne pour le consommateur.

En comblant le fossé entre les tendances de croissance pré-covid et les tendances lentes mais régulières de la période post-covid, les entreprises et les startups ont illustré la nécessité de s’adapter et d’aligner leurs priorités en fonction des besoins les plus importants du consommateur. Les startups se mobilisent autour de leurs forces et recherchent en profondeur des stratégies pour tirer le meilleur parti de ce qui leur est disponible dans un environnement post-covid. Leur cadre numérique a toujours été un gagnant pour les startups de la mode et cela va être assez évident même alors que nous nous dirigeons vers la fin de la pandémie. Les perturbations causées par la pandémie ont mis en évidence l’impact et l’influence que les supports numériques peuvent jouer pour mettre les achats de mode à la portée des consommateurs ; le tout avec une couche supplémentaire de sécurité, de confort et de sécurité de leurs maisons.

Par conséquent, il n’est pas surprenant que la route numérique soit celle où de nouvelles entreprises s’établiront dans l’espace de la mode et serviront les consommateurs en ligne. À l’avenir, l’écart entre les achats en ligne et la vente au détail hors ligne devrait se creuser, car les problèmes de sécurité et d’hygiène sont appelés à redéfinir l’ensemble de l’expérience d’achat. La plupart des startups de la mode ont déjà ressenti cette préoccupation et s’efforcent d’offrir la meilleure expérience d’achat numérique possible à leur clientèle croissante. Construire une marque numérique de premier plan sera la clé dans les années post-pandémiques pour la croissance des startups de la mode.

L’Inde est comme de nombreux autres marchés où l’expérience client s’est concentrée de l’achat au paiement. L’accent mis sur les options de paiement pratiques sera désormais essentiel pour garantir des transactions fluides et des clients satisfaits. Avec la montée en puissance des systèmes de paiement indiens conçus pour apporter commodité et clarté dans les paiements numériques, les marques de mode devraient facilement adapter cette culture pour rester pertinentes sur le marché. Alors que les grandes marques avaient toujours eu leur présence en ligne à l’époque pré-covid, les marques en ligne nouvelles et à venir auraient besoin d’utiliser les talents et les conceptions locaux pour augmenter leur fortune dans l’espace numérique.

Les préférences pour les produits locaux et durables sont déjà à la hausse. Cela arrive à un bon moment où les consommateurs se soucient de la planète et veulent des options plus sûres pour publier la pandémie. Les acheteurs soucieux du climat et de l’environnement sont de plus en plus à la recherche de marques qui valorisent la durabilité dans leurs offres de produits. Les startups de mode en ligne avec des objectifs de mission pertinents sur la conservation de l’environnement et celles qui produisent et approuvent des produits de mode basés sur la nature sont pressées de gagner en popularité et d’augmenter leurs ventes.

Un grand apprentissage que les tenues de mode à travers le pays mettent maintenant en œuvre est l’accent mis sur les vêtements destinés à la maison. Avec les restrictions du travail à domicile, les consommateurs recherchent désormais des produits confortables, élégants et respirent les loisirs. Depuis la pandémie, la maison est devenue le centre de la vie quotidienne ; avec le travail et le jeu étant mélangés avec l’éducation et l’exercice sous le même toit. Les marques de mode devraient se concentrer sur des segments tels que les produits de sport et de détente dans leurs gammes et créer de la pertinence et de la reconnaissance dans la période post-pandémique. Les marques en ligne feraient bien de s’impliquer dans les aspects traditionnels de l’ethnicité et de la culture vintage dans leurs produits.

Les points de vente au détail établis ont été confrontés à un grand défi avec leurs stocks d’invendus pendant la pandémie. Les acheminer sur la plate-forme numérique pour sensibiliser et introduire de nouvelles conceptions faisaient partie des stratégies qui ont aidé les marques à traverser la marée du marché en difficulté pendant les blocages. Avec l’augmentation du sentiment de prudence qui prévaut chez les consommateurs, les marques doivent créer plusieurs plates-formes de communication et établir des relations de confiance avec les clients. Avec les supports numériques et les plateformes de médias sociaux créant une avenue supplémentaire pour présenter l’inventaire, les marques devraient utiliser ces opportunités pour créer un confort et une connexion avec la commodité supplémentaire dont elles jouissaient à l’époque pré-covid.

En comblant le fossé après la pandémie de covid, la communication sera la clé pour améliorer la portée des plateformes numériques couplées aux médias sociaux pour créer une plus grande interaction entre les marques et les consommateurs. Avec la reprise du marché à l’horizon, les startups de la mode en ligne ont un avantage sur les magasins de détail hors ligne. Cet avantage nécessitera une capitalisation supplémentaire pour gagner de nouveaux abonnés et convertir les acheteurs existants en promoteurs. L’essentiel pour la maison et les propriétés hygiéniques des tissus (comme les masques) prennent de plus en plus d’importance.

Les startups de la mode sont en effet bien placées pour capitaliser sur ces opportunités afin de créer un système de revenus plus solide et d’être prêtes à aborder le boom des achats post-covid. Les marques de mode en ligne sont aujourd’hui créatives en matière d’investissements et d’exécutions, et leur présence numérique ne fera que stimuler et renforcer leur popularité dans l’écosystème en évolution rapide. Pour les start-ups de la mode, le monde est en effet leur huître car elles comblent le fossé entre les tendances de la mode pré-Covid et post-Covid !

(L’auteur est le cofondateur de Veirdo. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

